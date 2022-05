München (ots) -Sascha Herwig wird vom Aufsichtsrat der ADAC Versicherung AG in den Vorstand des Unternehmens berufen. Er wechselt von der Alte Leipziger zu den ADAC Versicherungen, wo er mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 unter anderem die Betriebsorganisation und das Produktmanagement verantworten sowie die Leitung des Transformationsprogramms VITA übernehmen wird. Dem Vorstand der ADAC Versicherung AG gehören damit ab Oktober 2022 Claudia Tuchscherer (Vorsitzende), Stefan Daehne, Sascha Herwig und James Wallner an."Sascha Herwig ist ein ausgewiesener Versicherungsexperte mit großem Produkt-, Prozess- und Digitalisierungs-Knowhow", so Dr. Claudius Leibfritz, Vorstand der ADAC SE und Vorsitzender des Aufsichtsrats der ADAC Versicherung AG. "Nachdem Claudia Tuchscherer im Januar 2022 den Vorstandsvorsitz übernommen hat, freuen wir uns, dass er in unserem Vorstandsteam nun die IT-Transformation und die Produktoffensiven der Versicherung verantworten wird."Sascha Herwig (50) ist Versicherungskaufmann und Diplom-Betriebswirt. Er ist seit knapp drei Jahrzehnten in leitenden Funktionen in der Versicherungsbranche tätig. Aktuell verantwortet Herwig die Bereiche Produkt, Vertrag, Schaden und Geschäftsprozesse des Privatkundengeschäfts der Alte Leipziger.Als ehemaliger Gründungsvorstand des Digitalversicherers ELEMENT Insurance AG bringt Herr Herwig zudem Startup-Erfahrung mit und verfügt über umfangreiche strategische Expertise. Zuvor war er in verschiedenen Führungspositionen bei der DBV-Winterthur und der Nürnberger Versicherung tätig.Über die ADAC SE:Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts, die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder, Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 26 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH. Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und zukunftsfähige Technologien. Im Geschäftsjahr 2020 hatte die ADAC SE rund 2900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte einen Umsatz von 1,026 Mrd. Euro.Pressekontakt:ADAC SE UnternehmenskommunikationAlexander MachowetzT 089 76 76 58 42alexander.machowetz@adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122834/5216768