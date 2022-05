DJ Verdi ruft erneut zu Warnstreiks bei der Telekom auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Telekom wird zu Beginn der dritten Verhandlungsrunde erneut gestreikt. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, hat sie bundesweit Beschäftigte zu vollschichtigen Warnstreiks am Dienstag aufgerufen.

"Die Beschäftigten erwarten von der Arbeitgeberseite in der morgen beginnenden dritten Verhandlungsrunde ein einigungsfähiges Angebot", sagte Verdi-Arbeitskampfleiter Tim Feise. "Das werden sie mit ihren Aktionen noch einmal in aller Deutlichkeit klarstellen." Bereits in der vergangenen Woche waren über 10.000 Mitarbeiter in den Ausstand getreten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2022 05:25 ET (09:25 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.