Neuer Spezialreport: Die besten Dividenden-Aktien der Welt! An der Börse legten Deutsche Telekom-Papiere in der Zehn-Jahres-Betrachtung per saldo um +98,6% zu, was einer Performance von im Mittel +7,1% pro Jahr entspricht. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 19.859 Euro gestiegen. Parallel dazu ist das Anlage-Risiko aufgrund der Verlust-Ratio* von 1,88 als moderat...

Den vollständigen Artikel lesen ...