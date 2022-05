Mehr als 70 Milliarden Euro will der Verkehrsminister in seine neuen Klimapläne investieren. Die Summe ist groß, die Wirkung hingegen gering. Mehr Klimaschutz - das fordert das Klimaschutzgesetz. Der Sektor Verkehr hinkt diesen Zielen stark hinterher. Das will der Verkehrsminister Volker Wissing ändern und schlägt eine Abwrackprämie sowie einen E-Auto-Rabatt vor. Wie das Handelsblatt berichtet, plant der FDP-Politiker, die Kaufprämie für batterieelektrische Fahrzeuge oder Brennstoffzellenautos bis 2027 zu verlängern und sogar noch zu ...

