9Unicorns, Indiens führender Accelerator-Fonds für Unternehmen in der frühen Wachstumsphase, verkündet den Abschluss der fünften Runde seines Jungfernfonds in Höhe von 100 Mio. US-Dollar. Der Fonds hat bis dato in über 110 Start-ups in der Ideen- und Produktphase investiert, darunter einige Unternehmen in der Wachstumsphase und Serie-C-Akteure wie Vedantu, ShipRocket und ShopKirana.

Für dieses Jahr sind Investitionen zwischen 500.000 und einer Million US-Dollar in Unternehmen in der Ideen-Phase und Investitionen in Höhe von bis zu zwei Millionen US-Dollar in sehr wachstumsstarke Start-ups der Serie C und höher geplant. Der Fokus liegt dabei auf Start-ups aus den Bereichen Enterprise SaaS, Web 3.0, FinTech, Medien, InsureTech, HealthTech, EduTech und D2C.

In einem Kommentar zum Abschluss der fünften Runde, äußerte sich Dr. Apoorva Ranjan Sharma, Geschäftsführer und Gründer von 9Unicorns, wie folgt: "Unser einzigartiger Ansatz für die Neudefinition der Finanzierung von Start-ups in der Ideen-Phase hat zur Vergrößerung des Fonds geführt, da mehrere führende LPs (Limited Partners) an unsere Strategie glauben. Überdies erlebte das Start-up-Ökosystem in Anbetracht eines Finanzierungsrausches im letzten Jahr eine seiner besten Zeiten. Im Jahr 2021 investierten wir in 101 Geschäfte, und wir planen, diese Zahl in diesem Jahr zu verdoppeln. Wir werden bis Mitte nächsten Jahres den Fonds vollständig eingesetzt haben. Danach planen wir den zweiten Fonds zu lancieren."

Mit der Unterstützung globaler LPs liegt das einzigartige Leistungsversprechen von 9Unicorns darin, dass der Fonds Start-ups in die Lage versetzt, sich die riesige Geschäftswelt in den Städten über die Metropolen hinaus indienweit unmittelbar zunutze zu machen. Er erlaubt Start-ups die Akquisition der ersten Kunden, Vertriebspartnerschaften und portfolioübergreifenden Synergien durch die Ausnutzung des vorhandenen Netzwerks von über 5.500 Investoren, Gründern und Führungskräften in seinem Ökosystem.

Einer der Portfolio- und Klub-Gründer, Anurakt Jain, sagte: "9Unicorns war vom ersten Tag an ein wichtiger Förderer von Klub. Das Team von 9Unicorns setzt sich aus Gründern zusammen, die praktisch zu Unternehmern wurden. Die letzte Mittelbeschaffung im Bereich zwischen 50 Millionen und 100 Millionen US-Dollar hat es ihnen ermöglicht, das Portfolio in den nachfolgenden Finanzierungsrunden wesentlich zu verstärken. In Anbetracht der aktuellen Märkte ist es für Start-ups jeglicher Art extrem wichtig geworden, einen langfristigen Partner wie sie zu haben."

Ein weiterer Portfolio-Gründer, Dr. Arbinder Singal, ein Kinderchirurg und zweimal erfolgreicher Unternehmer, sagte: "Das Interesse von 9Unicorns, sich an erstklassigen Fonds zu beteiligen, ist bemerkenswert. Eines der gründerfreundlichsten Teams im VC-Ökosystem. Während wir Fitterfly zur größten digitalen Plattform im Gesundheitswesen aufbauen, betrachte ich ihre Partnerschaft und Entscheidungsfreudigkeit in mehreren Runden als die wichtigste Eigenschaft überhaupt."

