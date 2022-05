Mainz (ots) -FilmgorillasÜber "The Time Traveler's Wife", die neue Serien-Adaption des schon einmal verfilmten Sci-Fi-Liebesromans "Die Frau des Zeitreisenden", sprechen Steven Gätjen und Anne Wernicke.Danach stoßen Silke und Daniel Schröckerts gegensätzliche Einschätzungen von "William Shakespeares Romeo & Julia" zusammen. In Baz Luhrmanns Version des Klassikers von 1996 spielten Leonardo DiCaprio und Claire Danes das berühmteste Liebespaar der Weltliteratur.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5217000