NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat Hensoldt mit "Overweight" und einem Kursziel von 29,90 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Rüstungselektronikspezialist sollte am stärksten von höheren europäischen Verteidigungsausgaben profitieren, schrieb Analyst Joseph Ayoola in einer am Montag vorliegenden Studie. Obwohl sich der Kurs schon fast verdoppelt habe, bleibe die Bewertung günstig, so dass die Aktie weiter Luft nach oben habe./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 00:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000HAG0005

