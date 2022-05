Original-Research: Aspermont Limited - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Aspermont Limited



Unternehmen: Aspermont Limited

ISIN: AU000000ASP3



Anlass der Studie: Research Update

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 0,11 AUD (0,07 EUR)

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Julien Desrosiers; Felix Haugg



Q2 2022 Ergebnisse übertreffen Schätzungen



Vorläufiger Bericht Q2 2022 zeigt verstärktes Wachstum

Nachfolgend einige der Highlights des Unternehmens:

- Gesamtumsatz +39% auf 4,8 Mio. $

- Rohertrag +43% auf 3,1 Mio. %, mit Bruttomargen von 65% gegenüber 63%. - Gewinn +20% bei 0,5 Mio. $ auf normalisierter Basis - Dean Felton ist Mitglied des Vorstands von Aspermont - Aspermont kehrt mit Future of Mining zu Live-Veranstaltungen zurück - Australien

- Aspermont-Tochter Kondinin Group erhält Regierungsauftrag in Höhe von 2,3 Mio. $

- Aspermont legt Unternehmensstrategie auf der jüngsten Hauptversammlung dar

- Soochow CSSD Capital Markets als Unternehmensberater engagiert

Das Unternehmen hat seine Wachstumsrate im Vergleich zu früheren Ergebnissen drastisch verbessert.



Dieses Umsatzwachstum ist bei weitem das stärkste im Vergleich zu den bisherigen Jahresergebnissen und zum ersten Quartal 2022. Für das erste Halbjahr 2022 hat das Unternehmen bereits Einnahmen von über 9 Mio. $ erzielt.



Bei der derzeitigen kumulierten Wachstumsrate könnte das Unternehmen im GJ 2022e mit einer beschleunigten Wachstumsrate von 25 % wachsen. Dieser Rhythmus liegt weit über unseren aktuellen Schätzungen, die bei 8,9 % liegen.



Das Unternehmen hat in den letzten fünf Jahren 23 aufeinanderfolgende Wachstumsquartale erzielt und positive Renditen für die Aktionäre erwirtschaftet.



Aspermont kehrt zu Live-Veranstaltungen zurück



Aspermont hat seine erste Live-Veranstaltung, 'The Future of Mining', vom 27. bis 29. März in Australien organisiert. In diesem Jahr kehrt Aspermont mit der FOM Sydney in die Szene der Live-Veranstaltungen zurück, die mehr als 1 Million $ an neuen Einnahmen bei garantierten Bruttomargen einbringen wird. Die FOM Denver findet am 27. September 2022 statt und ist mit über 700 registrierten Gästen die bisher größte Aspermont Veranstaltung.

Kondinin-Gruppe erhält Regierungsauftrag über 2,3 Mio. $

Das Herzstück der landwirtschaftlichen Medienmarken von Aspermont ist die Kondinin Group, der führende Informationsverteiler für den australischen Agrarsektor. David Little-proud, Minister für Landwirtschaft und Nordaustralien, hat der Kondinin Group einen Innovationszuschuss des Bundes in Höhe von 2,3 Millionen $ für die Bewältigung der Dürre zugesprochen. Darüber hinaus wird die Auszeichnung die Entwicklung des Dürreresistenzprogramms der Kondinin Group für die landwirtschaftliche Forschung unterstützen, das den australischen Landwirten umfassende Informationen über Dürre und Unterstützung bei Maßnahmen und Technologien zum Schutz vor Dürre bietet.



Das Joint Venture 'Blue Horseshoe' von Aspermont geht in Betrieb

Blue Horseshoe ist eine digitale Plattform für die Kapitalbeschaffung, die Anlegern eine breite Palette von Investitionsmöglichkeiten bietet. Das Unternehmen wird derzeit von Antony Tofts geleitet, dem CEO von Blue Horseshoe. Mit diesem Joint Venture wird Aspermont eine neue, schnelle und faire Möglichkeit bieten, in Unternehmen zu investieren, die demnächst an der ASX notiert werden, ohne Provisionen, Mitgliedschaftskosten oder Lizenzgebühren. Institutionelle Anleger werden in vier einfachen Schritten investieren können.



Diese neue Plattform wird für die institutionellen Kunden wichtige Vorteile bieten:



- Freier Zugang zu weiteren Kapitalerhöhungen

- Kein Wechsel des Brokers

- Gleiche Preise für alle

- Transparente und faire Zuteilungspolitik

- Sofortige Angebotswarnungen

- Tools für schnelles Bieten

- Verwenden Sie weiterhin Ihre bevorzugte HIN

- Gesichert und reguliert durch ASIC



Antony Tofts, Blue Horseshoe CEO

Herr Tofts hat einen beeindruckenden Lebenslauf. Er war in leitenden Positionen bei im ASX notierten Unternehmen tätig, u.a. als Direktor, leitender Angestellter und Geschäftsführer. Antony Tofts hat auch an der Sydney Stock Exchange gearbeitet, wo er für Listing & Market Operations sowie als Head of Market Supervision & Listing Compliance verantwortlich war.



Bevor er zur ASX kam, arbeitete er bei Computershare, wo er Firmen bei ihrem Börsengang und beim Being-Publicunterstützte, nachdem er zuvor im Business Development Team der Barclays Private Bank (London) und der HSBC Bank (Global Project Team) tätig war. Herr Tofts hat einen Master-Abschluss in Betriebswirtschaft (mit Schwerpunkt Unternehmensfinanzierung) und einen Bachelor-Abschluss in Handel (von der Universität Kapstadt).

Dean Felton ist Mitglied des Vorstands von Aspermont



Dean Felton verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Bergbaugeschäft und war u.a. in leitenden Management- und Beratungspositionen bei Rio Tinto, BHP und Vale tätig. Dean Felton war zuvor in leitenden Positionen bei Accenture und Ernst & Young tätig und verfügt über ein umfangreiches Wissen über Kapital- und Technologiekapazitäten, dass er in Aspermont einbringen wird.



Herr Felton dürfte eine wichtige Ergänzung für das umfangreiche Wachstum von Aspermont in Lateinamerika und Afrika sein.



Wir werden unsere Bewertung aktualisieren, wenn das Unternehmen im Mai seinen Halbjahresbericht veröffentlicht.



Bis dahin stärken die vom Unternehmen veröffentlichten Ergebnisse für Q2 2022 unsere Zuversicht, dass das Unternehmen unsere Finanzprognosen für das Geschäftsjahr 2022 erreichen wird. Wir behalten daher unser Kaufen Rating und unser aktuelles Kursziel von 0,11 AUD / 0,07 EUR bei.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/24063.pdf



Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR. Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Fertigstellung der Studie (englisch): 09.05.2022 (10:30 Uhr) Erste Weitergabe der Studie (englisch): 09.05.2022 (12:00 Uhr) Fertigstellung der Studie (deutsch): 09.05.2022 (12:47 Uhr) Erste Weitergabe der Studie (deutsch): 09.05.2022 (13:00 Uhr)

°