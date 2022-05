Biontech hat im ersten Quartal sowohl Umsatz als auch Gewinn erneut erheblich gesteigert. Und so soll es im Jahresverlauf auch weitergehen. Die Aktie gewinnt inmitten der breiten Marktkorrektur hinzu. Für das erste Quartal des laufenden Jahres verbuchte Biontech einen Nettogewinn von rund 3,70 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Montag in Mainz mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es 1,13 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...