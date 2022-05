NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für PVA Tepla nach Zahlen von 34 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Technologieunternehmen habe ein weiteres solides Quartal hinter sich, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Dazu komme ein rekordhoher Auftragsbestand. Den Ausblick sowie die Konsensschätzungen hält er für konservativ und die jüngsten Aktienverkäufe für übertrieben./gl/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2022 / 12:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2022 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007461006

