Der Rebound beim Goldpreis wurde vom starken US-Dollar jäh gestoppt. Der Greenback ist derzeit für viele Devisenhändler der sichere Hafen schlechthin. Doch nicht nur rein charttechnisch könnte das Ende der Dollar-Rallye nah sein.

Starker Dollar, schwacher Goldpreis!

Starker Dollar, schwacher Goldpreis! Das galt nicht immer dieses Jahr, ist aber der Normalfall an den Kapitalmärkten. Seit Monaten schon zeigt sich die US-Währung von ihrer stärksten Seite. Die US-Zinsen steigen, da die Federal Reserve die Wende eingeleitet hat, was den Greenback gegenüber anderen Währungen und insbesondere dem Euroraum attraktiv macht. HIer in Euroland wird dagegen mit Rücksicht auf die Schuldenlage in einige Euroländern noch mit der Zinswende gezögert.

EZB könnte Wende in Geldpolitik einleiten

Doch nun scheint es gleich an zwei Fronten Bewegung zu geben. Zum einen sprechen sich immer mehr Vertreter der Europäischen Zentralbank für die Wende in der Geldpolitik aus. Der Inflationsdruck ist hoch. Am Horizont wartet die Lohn-Preis-Spirale und es droht eine Stagflation: also eine stagnierende Wirtschaft bei steigenden Preisen. Das ist das Worst-Case-Szenario der europäischen Geldhüter. Die deutsche Vertreterin Isabell Schnabel, aber auch andere wollen daher nun offenbar die Wende einleiten. Höhere Lohnforderungen werden kommen, wenn die Inflationslage ...

