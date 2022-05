Berlin (ots) -Der Präsident des Berliner Abgeordnetenhauses Dennis Buchner gratuliert Schlagersänger Roland Kaiser zu seinem 70. Geburtstag am 10. Mai."Roland Kaiser gehört seit mehr als vier Jahrzehnten zu den populärsten Künstlern Deutschlands. Im Wedding in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, gelang ihm nach seiner Ausbildung der Sprung ins Musikgeschäft. Über 90 Millionen Tonträger mit seiner Musik wurden verkauft, damit ist er ein Aushängeschild für Berlin.Seit vielen Jahren engagiert sich Roland Kaiser auch sozial, etwa für die Ausbildung von Jugendlichen, das Vorlesen, die Tafelbewegung, Kinderhospize und die Organspende. Immer wieder erhebt er auch seine Stimme gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.Roland Kaiser ist eine Aufstiegsgeschichte aus Berlin, auf die er selbst, auf die aber auch seine Heimatstadt, in der er bis heute seine Musik produziert, stolz sein kann. Ich wünsche ihm viele weitere, gesunde und erfolgreiche Jahre."Pressekontakt:Abgeordnetenhaus von BerlinPressereferatNiederkirchnerstr. 510117 Berlin-MitteTelefon 030 2325-1050/51/52Telefax 030 2325-1058E-Mail pressereferat@parlament-berlin.deOriginal-Content von: Abgeordnetenhaus von Berlin, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128557/5217277