DJ PTA-Adhoc: Rosenbauer International AG: Rosenbauer Konzern reduziert seinen Ausblick für 2022

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leonding (pta031/09.05.2022/14:15) - Der Rosenbauer Konzern reduziert seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr. Nach einer neuen Vorschaurechnung wird sich der Umsatz 2022 auf rund 1 Milliarde Euro (zuvor: "über 1 Milliarde Euro") belaufen, die EBIT-Marge wird zwischen 1% und 3% liegen (zuvor: "wie im Vorjahr"; 2021: 3,6%). Der Grund für diese Anpassung ist die Invasion Russlands in der Ukraine, durch die die Unsicherheit bei der Versorgung mit LKW-Fahrgestellen noch einmal deutlich gestiegen ist und sich energieintensive Bauteile verteuert haben. Dazu kommt, dass die anhaltenden Lieferkettenstörungen und Materialpreissteigerungen neben den europäischen Produktionsstätten auch zunehmend die nordamerikanischen Werke im Rosenbauer Konzern betreffen.

Rosenbauer präsentiert morgen die finanziellen Ergebnisse für das 1. Quartal 2022.

(Ende)

Aussender: Rosenbauer International AG Adresse: Paschinger Straße 90, 4060 Leonding Land: Österreich Ansprechpartner: Tiemon Kiesenhofer, MBA Tel.: +43 732 6794-568 E-Mail: tiemon.kiesenhofer@rosenbauer.com Website: www.rosenbauer.com

ISIN(s): AT0000922554 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1652098500386 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2022 08:17 ET (12:17 GMT)