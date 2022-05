LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für 1&1 vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Analyst Mathieu Robilliard nahm in einer am Montag vorliegenden Studie nochmals kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen für den Mobilfunkanbieter und den Mutterkonzern United Internet vor. Auf Jahressicht habe es im Grunde keine Änderungen gegeben, in der Quartalsbetrachtung würden allerdings Teile des operativen Gewinns (Ebitda) im Jahresverlauf nun eher später erwartet./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2022 / 18:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 04:00 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

