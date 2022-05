Wien (www.fondscheck.de) - Der Disput zwischen zwei Großaktionären und der Führung des Asset Managers Wisdom Tree eskaliert in einem öffentlich ausgetragenen Schlagabtausch, so die Experten von "FONDS professionell".Im März hätten die zwei Anteilseigner Lion Point Capital und ETFS Capital in einem offenen Brief den Rücktritt von Wisdom-Tree-Gründer und Vorstandschef Jonathan Steinberg gefordert. Sie hätten ihm "Vernichtung von investiertem Kapital, die Unfähigkeit, die Kostenstruktur an Branchenstandards anzupassen, und das Versäumnis, das verwaltete Vermögen im Einklang mit seinen Wettbewerbern zu steigern" vorgeworfen. Die beiden Anteilseigner hätten zudem drei eigene Kandidaten für den Verwaltungsrat von Wisdom Tree nominiert. ...

