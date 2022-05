Am 13.05.2022 findet die Hauptversammlung von Fresenius statt. Dabei können Aktionäre für das abgelaufene Geschäftsjahr mit einer Dividende in Höhe von 0,92 Euro je Aktie rechnen, was einer Dividendenrendite von 2,7% entspricht. Das sind die besten Dividenden-Aktien ... Wann wird die Fresenius-Dividende auf dem Konto gutgeschrieben? Fresenius-Aktionäre erhalten die Dividendenausschüttung...

Den vollständigen Artikel lesen ...