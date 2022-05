München (ots) -Cappuccino in Barista-Qualität zu Hause genießen? Das geht! Mit Dallmayr Home Barista kann jeder zum Kaffeeprofi werden. Wie man das Beste aus den nachhaltigen Caffé Crema und Espresso Bohnen herausholt und wie man zum Latte-Artist wird, zeigen unsere Kaffee-Experten in der Dallmayr Academy.- 100% Dallmayr Qualität in Ganzer Bohne- Caffé Crema Dolce, Caffé Crema Forte und Espresso Intenso- Nachhaltiger Kaffeegenuss mit Rainforest-Alliance-Siegel- Intensiver und kräftiger Charakter, mit vollem Körper und weniger Säure- Ideal für die Zubereitung im Vollautomaten, in der Siebträgermaschine oder im Espressokocher- Praktische Zubereitungstipps aus der Dallmayr AcademyHOME BARISTA: QUALITÄT FÜR ZU HAUSEDie frische Zubereitung von Kaffeespezialitäten im Vollautomaten oder in der Siebträgermaschine liegt voll im Trend. Dabei greifen Kaffeeliebhaber am liebsten zur Ganzen Bohne für Genuss in Barista-Qualität zu Hause. Unser neues Home Barista Sortiment aus nachhaltigem Anbau ist ideal, um das Kaffeehandwerk und die Barista-Kunst für sich zu entdecken. Die modern gestalteten Verpackungen in drei leuchtenden Farben sorgen für gute Kaffeelaune und machen Lust auf eine perfekte Tasse Cappuccino oder Espresso.DER MILDE: CAFFÈ CREMA DOLCEDie dichte, samtige und goldbraune Crema machen den Caffé Crema Dolce zu Hause zum Genuss. Die Bohnen aus nachhaltigem Anbau sind nicht zu dunkel, aber trotzdem lange und schonend geröstet. Dadurch bekommt der Kaffee einen milden, harmonischen Geschmack mit nussigen Nuancen und wenig Säure.DER KRÄFTIGE: CAFFÈ CREMA FORTEDer Caffé Crema Forte hält, was sein Name verspricht. Lange und dunkel geröstete Kaffeebohnen aus nachhaltigem Anbau garantieren ein intensives, vollmundiges Geschmackserlebnis mit wenig Säure.DER INTENSIVE: ESPRESSO INTENSODer lange und intensiv geröstete Espresso aus nachhaltigem Anbau weckt die Lebensgeister. Sein Geschmack ist typisch italienisch: kräftig und voll mit viel Röstaroma und kaum Säure.KAFFEEHANDWERKOb mild oder kräftig - Kaffee ist Geschmackssache. Wer Kaffee bewusst genießt, entdeckt von Mal zu Mal Unterschiede. In der Dallmayr Academy können ambitionierte Kaffeeliebhaber tiefer in die Welt der Bohne eintauchen. Unsere Kaffee-Experten teilen ihr Wissen und ihre Leidenschaft für das Kaffeehandwerk in verschiedenen Barista-Workshops und zeigen, wie man auch zu Hause das Beste aus den Bohnen herausholt, wie die Crema auf den Kaffee kommt und wie man zum Latte Art-Künstler wird. Spannende Tipps und Tricks zur Zubereitung gibt es auch online:www.dallmayr-academy.com (http://atpscan.global.hornetsecurity.com/index.php?atp_str=HVNy5wKLHfCSxpPXKTxh6E6KUt0Fmh3GZzxSmc3ZtP7RL6Ft6lDdWf4sGuMX4beOmmLSMZJi7unpsQ-0Tj_M-zftRENtWCHptfov1tjw2xxCs7ZKP0p_IvXztHl-FIRqHNUUeSEjquSUMxwbhUSKxP5__fiefAUTMNWPcBYO7M79jC28fmD3p54ObHV5JEPgl8wYBF8pRfg-Bors6s02X70EEGqjTozn7UCmTCHBJsslSXkgJ0zC2NY0TGzPejtGNKGmqfWQxCjl7SmEf-_PAbeE3-Qtk_msB6EQvys9J6fHsReoRyM6OiOi3KrHPZmIcfmbYLIjOjojPK6-aW2Q53W4ptFsX3I6zw)ESPRESSO SHORT FACTS FÜR DIE SIEBTRÄGERMASCHINE- Kaffeepulver pro Tasse 7 - 9 g- Mahlgrad fein- Extraktions- bzw. Brühzeit: 20 - 30 s- Brühdruck: ca. 9 bar- Brühtemperatur: 90 - 95 °C- 25 - 30 ml EspressoDallmayr Home Barista ist ab Mai 2022 im Lebensmittelhandel sowie online unter www.dallmayr-versand.de erhältlich.Pressekontakt:Alois Dallmayr Kaffee oHG, PressestelleSimone Werle (Leitung)Nicole MorkDienerstraße 14 - 15, 80331 MünchenE-Mail: nicole.mork@dallmayr.deTel.: +49 (89) 2135-285, Fax: +49 (89) 2135-167www.dallmayr.comOriginal-Content von: Alois Dallmayr Kaffee oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122269/5217464