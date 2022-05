Berlin (ots) -Friedrich Merz holt einen Medienprofi als neuen KommunikationschefHero Warrings wird ab 9. Mai 2022 die Kommunikationsabteilung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion übernehmen und zudem Fraktionssprecher. Hierzu erklärt der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Friedrich Merz:"Ich freue mich, dass die Kommunikation der Unionsfraktion durch Hero Warrings verstärkt wird. Herr Warrings hat in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, in turbulenten Zeiten einen kühlen Kopf zu bewahren. Er verfügt zudem über große journalistische Expertise."Hintergrund:Warrings ist gelernter Journalist und Absolvent der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten. Er leitete als Sprecher der CDU Deutschlands von November 2019 bis heute die Pressestelle der Bundes-CDU. Zuvor war Herr Warrings als Reporter, Chef vom Dienst und als stellvertretender Leiter der Politikredaktion für n-tv und RTL tätig. Zudem verfügt Hero Warrings über jahrelange Erfahrungen in den Bereichen Radio, Online und Talkshows.Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5217476