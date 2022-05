HCL Technologies UK Limited, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von HCL Technologies (HCL), einem weltweit führenden Technologieunternehmen, übernimmt die Confinale AG. Confinale ist ein in der Schweiz ansässiger Beratungsspezialist für digitales Banking und Wealth-Management sowie Avaloq Premium Implementation Partner. Durch diese strategische Akquisition wird HCL seine Präsenz im globalen Wealth-Management-Markt weiter ausbauen mit Schwerpunkt auf Avaloq Beratungs-, Implementierungs- und Managementfähigkeiten.

"In der globalen Vermögensverwaltung findet ein erheblicher Umbruch statt, und das bedeutet eine Chance für technologiegestützte Innovationen", erklärt Rahul Singh, President of Financial Services and Digital Process Operations, HCL Technologies. "Diese Akquisition stärkt die Fähigkeiten von HCL im Bereich digitales Wealth- und Asset-Management und erweitert unsere Präsenz im Herzen des globalen Investitionsbankwesens. Wir heißen das Team von Confinale willkommen und freuen uns darauf, gemeinsam mit Avaloq die Innovation im digitalen Banking weiter voranzutreiben."

Die 2012 gegründete Confinale konzentriert sich auf IT-Beratung in wichtigen Fachbereichen des Banken- und Vermögensverwaltungssektors. Confinale verfügt über einen der größten unabhängigen Pools von Avaloq-zertifizierten Spezialisten in Europa und beschleunigt mit seinen selbst entwickelten Produkten und Lösungen die Implementierung der Avaloq-Plattform. Confinale ist eines von nur vier Unternehmen, die mit dem Titel "Avaloq Premium Implementation Partner" ausgezeichnet wurden. Mit Niederlassungen in der Schweiz, darunter in Zürich, Zug und Genf, sowie in Düsseldorf und London, arbeitet Confinale mit einer Vielzahl von führenden Banken und Vermögensberatern zusammen.

"Die Zugehörigkeit zu HCL ist ein spannendes neues Kapitel für Confinale", sagt Roland Staub, CEO von Confinale. "Wir glauben fest an den Bedarf an Bankfachwissen in Kombination mit Softwarekompetenz, und HCL ist dafür die perfekte Lösung. HCL ist ein echter Global Player mit einer starken Tradition im Finanzdienstleistungssektor. Die Reichweite von HCL wird es uns ermöglichen, unser Wachstum voranzutreiben und gleichzeitig unserem Team neue Lern- und Innovationsmöglichkeiten zu eröffnen."

Führend in der End-to-End-Implementierung und im Lifecycle-Management

Das geistige Eigentum, das Teil dieser Übernahme ist, unterstützt die Strategie von HCL, spezialisierte Fertigkeiten in bestimmten Branchen zu schaffen. Dadurch positioniert sich das Unternehmen als führend in der End-to-End-Implementierung und im Lifecycle-Management der Avaloq-Plattform. Dies baut auf der kürzlich erweiterten globalen Partnerschaft von HCL mit Avaloq und der Übernahme des deutschen IT-Beratungsunternehmens gbs in Zusammenarbeit mit der apoBank im Dezember 2021 auf.

"Wir bei Avaloq begrüßen den Zusammenschluss zweier unserer wichtigsten strategischen Partner", sagt Martin Greweldinger, Co-Chief Executive Officer von Avaloq. "Sowohl HCL als auch Confinale verfügen über beträchtliches Fachwissen im Bereich Finanzdienstleistungen und ein tiefes Verständnis unserer Technologie. Wir sehen die Kombination als äußerst vorteilhaft an, da Confinale über starke Referenzen im Implementierungsbereich verfügt und unter anderem als bester Implementierungspartner in den Jahren 2020 und 2021 ausgezeichnet wurde. Wir sind überzeugt, dass dieser Zusammenschluss dazu beitragen wird, die digitale Vermögenstransformation für unsere Kunden zu beschleunigen und im Gegenzug die Akzeptanz der Produkte und Dienstleistungen von Avaloq weltweit zu erhöhen."

Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird zu gegebener Zeit vollzogen werden.

