Zahlreiche Unternehmen befinden sich im Wandel. Um den zukünftigen Anforderungen weiterhin gerecht zu bleiben, muss auch die Finanzabteilung neu ausgerichtet werden. Doch wie verändern neue innovative Technologien und Strukturen den Finanzbereich? Wie arbeitet die Finanzabteilung von Morgen, und welche Skills werden benötigt, um die neuen Aufgaben erfüllen zu können? Und wie begegnen Finanzabteilungen dem Fachkräftemangel? Am Beispiel von WTS wird gezeigt, wie sich die Finanzfunktion durch die digitale Transformation verändert und welche Chancen sich daraus ergeben. In diesem Webinar teilt Johannes Krabichler, CFO bei WTS, seine praktischen Erfahrungen und geht in den Austausch mit Frank Mens, Director Financial Management bei Workday. Mit: Johannes Krabichler, CFO, WTS Frank Mens, Director Financial Management, Workday Moderation: Sabine Reifenberger, Chef vom Dienst