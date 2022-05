Lufthansa fliegt allmählich aus dem Tal der Tränen heraus. Das signalisieren die Q1-Zahlen, die allerdings unter dem Strich nach wie vor rot sind (DER AKTIONÄR berichtete). Am Dienstag findet die Hauptversammlung statt. Und Unternehmenschef Carsten Spohr würde die Krise am liebsten für beendet erklären, denn die Lufthansa muss dringend Geld verdienen. Der MDAX-Konzern muss nicht nur Gewinne erwirtschaften, um den Schuldenberg in Höhe von 16,7 Milliarden Euro (Ende 2021) abzutragen. Es muss auch ...

