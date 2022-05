HAMBURG (dpa-AFX) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Norma Group von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 27 Euro gesenkt. Die Aussichten für den Autozulieferer und Verbindungstechnik-Hersteller blieben getrübt, da sich derzeit schlecht vorhersagen lasse, wann die Lockdowns in China beendet würden, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2022 / 08:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2022 / 08:33 / MESZ

DE000A1H8BV3