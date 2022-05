Guidewire (NYSE: GWRE) und Bdeo Technologies S.L. (Bdeo) kündigten an, dass der neue Ready for Guidewire Accelerator von Bdeo für Guidewire ClaimCenter ab sofort im Guidewire Marketplace zur Verfügung steht.

Nach Angaben von McKinsey Company wird die Künstliche Intelligenz (KI) dabei helfen, die Versicherungsbranche zu verändern, einschließlich der Bearbeitung von Schadenfällen in der Schaden- und Unfallversicherung, wo der Einsatz von Datenerfassung, Sensoren und anderen Technologien zunimmt. Bdeo setzt KI-Automatisierung ein, damit Versicherer weltweit die Bearbeitung von Kfz-Schadensfällen beschleunigen können. Mithilfe von Bdeo Visual Intelligence kann ein Versicherungsnehmer Bilder und Videos der ersten Schadensmeldung (First Notice of Loss, FNOL) digital übermitteln, und die Visual Intelligence bewertet schnell die Schwere des Schadens und die damit einhergehenden Reparaturkosten und liefert dem Versicherer eine automatische Analyse.

Versicherer können nun innerhalb von Guidewire ClaimCenter Bdeo-Reparaturkostenvoranschläge einsehen, exakte Entscheidungen treffen und sogar Dienstleister beauftragen. Des Weiteren ermöglicht Bdeo Visual Intelligence Reparaturdienstleistern den sofortigen Abruf von digitalen Beweiserfassungen und Schadensanalysen.

Mit Bdeos Beschleuniger können Versicherer:

Ferninspektionsanfragen innerhalb von ClaimCenter ausstellen;

Versicherungsnehmer darum bitten, digitale Bilder und Videos von Schäden einzureichen, oder einen Videoanruf mit ihnen ansetzen, um sie in Echtzeit zu beraten, sowohl digital als auch ferngesteuert; und

Schadensberichte schnell an Versicherungsnehmer und Dienstleister übermitteln.

"Versicherer sind dank der Technologie von Bdeo in der Lage, blitzschnell und präzise Schäden zu bewerten und Kosten abzuschätzen, sodass sie bessere und schnellere Entscheidungen treffen können", so Julio Pernía, CEO von Bdeo. "Durch diese Effizienz können Schäden schneller abgewickelt werden, und die Versicherungsunternehmen können ihren Kunden ein besseres Erlebnis bieten."

"Wir gratulieren Bdeo zu seinem Accelerator für ClaimCenter", sagte Becky Mattick, Vice President, Global Solution Alliances. "Die Abwicklung von Schadenfällen kann sehr komplex sein, und indem KI-gestützte Algorithmen und digitale Daten den Versicherern innerhalb von ClaimCenter zur Verfügung gestellt werden, wird die Effizienz und Produktivität gesteigert und das Kundenerlebnis verbessert."

Über Bdeo

Bdeo ist ein KI-Unternehmen mit Sitz in Spanien, Mexiko, Frankreich, Großbritannien und Deutschland, das für Kunden in 20 Ländern tätig ist. Die Mission des Unternehmens ist es, die Kfz- und Hausratversicherungsbranche mit einer umfassenden Visual-Intelligence-Lösung zu verändern, die die Art und Weise, wie Kunden mit Versicherungsunternehmen in Kontakt treten, weiterentwickelt. Bdeo stellt Spitzentechnologie zur Verfügung, die den traditionellen Ablauf der Risikoübernahme und der Schadenregulierung beschleunigt, indem sie den Prozess mit fortschrittlicher Visual Intelligence digitalisiert und automatisiert.

Bdeo bietet ein umfassendes Wertangebot für die gesamte Customer Journey und transformiert das Underwriting- und Schadenerlebnis, indem es Reibungsverluste reduziert, die Zufriedenheit erhöht und die Betriebskosten für Versicherungsunternehmen senkt, was sich erheblich auf die Wirtschaftlichkeit der Einheiten auswirkt. Für weitere Informationen über Bdeo besuchen Sie bitte https://bdeo.io

Über das "Guidewire PartnerConnect"-Ökosystem und Ready for Guidewire

"Guidewire PartnerConnect"-Solution-Partner bieten Software-, Technologie- und Datenlösungen sowie Support-Services für Versicherungen an. Unsere Solution-Partner tragen zur Verbesserung des Geschäftswerts und der Innovation für Versicherer bei, indem sie zusätzliche Integrationen, Erweiterungen, Apps und andere ergänzende Lösungen für Guidewire Software entwickeln und bereitstellen. Alle unsere "Ready for Guidewire"-Partnerlösungen sind in Bezug auf Sicherheit, Qualität und Kompatibilität mit Guidewire validiert und sind auf dem Guidewire Marketplace zu finden.

Weitere Informationen über Guidewire PartnerConnect finden Sie unter http://www.guidewire.com/partners/.

Über Guidewire Software

Guidewire ist die Plattform, auf die Schaden- und Unfallversicherer vertrauen, wenn es um Engagement, Innovation und effizientes Wachstum geht. Wir vereinen Digital-, Core-, Analyse- und KI-Technologien, um unsere Plattform als Cloud-Service bereitzustellen. Mehr als 450 Versicherer, von Neugründungen bis hin zu den größten und komplexesten der Welt, arbeiten mit Guidewire.

Als Partner unserer Kunden entwickeln wir uns kontinuierlich weiter, um ihren Erfolg zu unterstützen. Wir sind stolz auf unsere beispiellose Erfolgsbilanz bei der Umsetzung von über 1000 erfolgreichen Projekten, die vom größten F&E-Team und Partnerökosystem der Branche unterstützt werden. Unser Marketplace bietet Hunderte von Anwendungen, die Integration, Lokalisierung und Innovation vorantreiben.

Für weitere Informationen gehen Sie bitte auf www.guidewire.com und folgen Sie uns auf Twitter: @Guidewire_PandC.

ANMERKUNG: Weitere Informationen über die Marken von Guidewire finden Sie unter https://www.guidewire.com/legal-notices.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

