Eine neue Enzymvariante kann das Polymer PET auch bei niedrigen Temperaturen in seine Bestandteile zerlegen. Das ist schneller, effektiver und kostengünstiger als alle anderen Recycling-Verfahren. Eine Forschergruppe an der Universität Austin (Texas) hat ein natürliches Enzym dahingehend modifiziert, dass es Bakterien ermöglicht, PET-Kunstharze abzubauen. Der Enzym-Mutation haben sie den Namen "FAST-PETase" verliehen. Dabei steht "FAST" für "functional, active, stable, and tolerant". Über maschinelles Lernen konnten die Forscher:innen das besonders effiziente Enzym erzeugen, dessen ...

