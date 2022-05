MILL VALLEY/ KALIFORNIEN (IT-Times) - Der US-amerikanische Automobilkonzern Ford Motor will Anteile an seiner Beteiligung an US-Elektroauto-Startup Rivian Automotive verkaufen. Die Aktie von Rivian Automotive Inc. (Nasdaq: RIVN), US-amerikanischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, fällt heute in den...

Den vollständigen Artikel lesen ...