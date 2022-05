Köln. (ots) -



NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) rechnet damit, dass sich der Erfolg seiner Partei bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein positiv auf das Abschneiden der Christdemokraten bei der NRW-Wahl am nächsten Sonntag auswirkt. "Das Ergebnis zeigt: Überraschungen am Wahlabend sind immer möglich. Unseren Mitgliedern gibt der Rückenwind aus Kiel zusätzlichen Schwung", sagte der Reul, der auch Vorsitzender des CDU-Bezirks Bergisches Land ist, dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Dienstag-Ausgabe). Manch einem Unentschlossenem falle die Entscheidung jetzt bestimmt etwas leichter. "Ich rechne fest damit, dass unser Vorsprung hier durch das Ergebnis noch etwas größer wird", sagte Reul. "Und je größer der Abstand, desto mehr hilft es auch mir persönlich dabei, meine Innenpolitik fortzusetzen", fügte der CDU-Politiker hinzu.



