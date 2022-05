Der Ausverkauf geht heute zum Start in die neue Handelswoche weiter: Der DAX beginnt den Tag bereits im Minus und baut seine Kursverluste bis zum frühen Nachmittag weiter kräftig aus. An den US-Börsen starten die führenden Indizes ebenfalls mit kräftigen Abschlägen in den Handel. Von Unternehmensseite sorgen heute u.a. die folgenden Nachrichten...

Den vollständigen Artikel lesen ...