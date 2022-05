Es gibt nicht viele Dinge, bei denen man heute noch der oder die Erste im Netz ist. Samantha Cristoforetti hat es geschafft: Die Astronautin postete das erste Kurzvideo aus dem Weltall auf TikTok. Samantha Cristoforetti gehört zur Crew-4 von Space X, die Ende April zu ihrer Mission Richtung ISS aufgebrochen ist und sechs Monate im All bleiben will. Mehr zum Thema ISS: Nächstes Ziel der Astro-Touristen ist der Mond Forschung auf der ISS: Nasa schickt Schleimpilze ins All Nasa schießt zwei Raketen ins Polarlicht - das ist der Grund Leben im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...