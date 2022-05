Der Corona-Impfstoffhersteller BioNTech hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verdreifachen können. BioNTech bekräftigte bei der Vorlage der neuen Zahlen seine Umsatzprognose für seinen Corona-Impfstoff in Höhe von 13 Milliarden bis 17 Milliarden Euro für das laufende Geschäftsjahr.Die BioNTech-Aktie legte in New York nach dem Handelsstart bis im Hoch auf 146,13 Dollar zu. Zuletzt musste sie allerdings etwas Federn lassen. Das Plus liegt kurz vor dem ...

