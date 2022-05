Theramex wird auf dem 20. Kongress der International Society of Gynecological Endocrinology (ISGE) vom 11. bis 14. Mai in Florenz (Italien) vertreten sein. Die ISGE ist eine gemeinnützige Organisation, die sich der Schaffung eines Bewusstseins für bedeutende gynäkologische Themen widmet, um den Dialog zwischen interessierten beteiligten Parteien zu gewährleisten.

Theramex ist äußerst stolz, Femarelle einzuführen, das nun in Italien, Frankreich, Spanien, Deutschland, Großbritannien, Belgien, Polen und Australien vermarktet wird. Femarelle ist ein nicht hormonelles Nahrungsergänzungsmittel, das entwickelt wurde, um Frauen bei der Bewältigung von Symptomen in der Perimenopause durch Femarelle Rejuvenate1, in der Menopause durch Femarelle Recharge2 und in der Post-Menopause durch Femarelle Unstoppable3 zu unterstützen.

Bei Theramex ist man bestrebt, Frauen im Verlauf ihrer unterschiedlichen Lebensphasen zu unterstützen und ihnen zahlreiche Optionen für ihre persönlichen Gesundheitsbedürfnisse in allen Lebensphasen anbieten zu können. Da viele Frauen mit Wechseljahresbeschwerden gegenwärtig keine HRT-Behandlung anwenden, sondern den Wechsel ihres Lebensstils bevorzugen, um diese zu bewältigen, könnte Femarelle eine weitere Option für diese Frauen bedeuten.

Camilla Harder Hartvig, Chief Commercial Officer bei Theramex, erklärte: "Wir sind äußerst erfreut, unser bereits breit gefächertes Portfolio an verschreibungspflichtigen Produkten durch Femarelle ergänzen zu können, um Wechseljahresbeschwerden zu behandeln, damit Frauen das Heft selbst in die Hand nehmen und mit Hilfe dieser Wahlmöglichkeiten ihr Leben ungestört fortsetzen können."

Über Theramex

Theramex ist ein führendes, weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen, das sich für Frauen und ihre Gesundheit einsetzt. Mit einem breiten Portfolio innovativer und etablierter Marken in den Bereichen Empfängnisverhütung, Fertilität, Menopause und Osteoporose unterstützt Theramex Frauen in jeder Lebensphase. Unsere Vision ist es, ein lebenslanger Partner für Frauen und die Fachleute des Gesundheitswesens zu sein, die sie behandeln, indem wir patientenbezogene, wirksame Lösungen anbieten, die Frauen in jeder Lebensphase betreuen und unterstützen.

