Durch die Übernahme entsteht eine leistungsstarke Netzwerkplattform der nächsten Generation mit Tausenden von neuen Unternehmenskunden

Unitas Global, ein Portfoliounternehmen von Digital Alpha, verkündet heute die Übernahme des Netzwerkgeschäfts von INAP, einschließlich INAP Japan, und erweitert damit sein Portfolio an Netzwerkdienstleistungen, die hybride Cloud-Umgebungen möglich machen. Durch die Kombination dieser beiden Unternehmen entsteht eine wachstumsstarke Netzwerkplattform der nächsten Generation, mit dem Fokus auf der Vereinfachung der Art und Weise, wie Kunden Netzwerkkonnektivität kaufen, um die nahtlose Bewegung von Daten zwischen verschiedenen Cloud- und On-Premises-Umgebungen möglich zu machen.

Die Kombination der INAP-Netzwerktechnologien, einschließlich seiner patentierten, intelligenten Routing-Software Managed Internet Route Optimizer (MIRO), mit der automatisierten Plattform für Design und Preisgestaltung von Unitas Global, Unitas Nexus, und seinem globalen Netzwerk, Unitas Reach, schafft ein überzeugendes Angebot für die Bedürfnisse von Unternehmen, die ihre digitale Infrastruktur modernisieren. Durch diese Übernahme erhält Unitas Global außerdem eine bedeutende Erweiterung um mehr als tausend multinationale Unternehmenskunden sowie ein globales Netzwerk, das 18 Märkte mit Performance IP bedient.

"Wir freuen uns sehr, dass wir die Übernahme des Netzwerkgeschäfts von INAP abgeschlossen haben und die Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter von INAP im Team von Unitas Global begrüßen können", kommentiert Patrick Shutt, CEO von Unitas Global. "Der revolutionäre Charakter der Networking-Services-Strategie von Unitas, die hybride Cloud-Umgebungen möglich macht, hat sich auf dem Markt zunehmend durchgesetzt. Diese Übernahme ist der nächste Schritt, um zum Marktführer zu werden, der eine agile Hybrid Cloud für Unternehmen neu definiert", kommentiert Grant Kirkwood, CTO von Unitas Global.

Ein zusätzlicher Vorteil der Transaktion ist die Synergie, die dadurch entsteht, dass INAP ein strategischer Kunde von Unitas Global wird. Neben seinen Colocation- und Cloud-Lösungen wird INAP auch künftig leistungsstarke Konnektivitätsdienste anbieten und sein Portfolio mit "Unitas Reach"-Lösungen für die Netzwerktransformation weiterhin ausbauen, darunter auch die vor Kurzem angekündigte Allianz mit PacketFabric.

"Die Transaktion ist eine wahre Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Unitas Global wird auch in Zukunft die hochwertigen Dienstleistungen anbieten, die unsere Kunden heute schätzen, und zugleich in neue Lösungen investieren, um die Netzwerkumstellung von morgen möglich zu machen", kommentiert Mike Sicoli, CEO von INAP. "Wir freuen uns auch auf die Partnerschaft mit Unitas Global, um unseren Kunden in den Bereichen Colocation und Cloud ein erweitertes Portfolio an Konnektivitätsangeboten zu bieten."

"Die Übernahme von INAPs Network Business Assets beweist deutlich das Engagement von Digital Alpha, in transformative Netzwerke der nächsten Generation zu investieren und diese zu entwickeln, die eine ganzheitliche Networking-as-a-Service-Lösung auf dem gegenwärtig fragmentierten Markt anbieten", sagt Rick Shrotri, Managing Partner von Digital Alpha Advisors.

Über Unitas Global

Unitas Global ist ein Dienstanbieter für Netzwerke der nächsten Generation, der automatisierten, allgegenwärtigen Edge-Zugang zur Cloud anbietet. Die Kombination aus der Plattform Unitas Nexus und dem weltweiten Netzwerk Unitas Reach bietet die transformativsten Netzwerkumgebungen, die leicht zu entwickeln, zu beschaffen und vollständig zu verwalten sind. Preis- und Leistungsanforderungen in Echtzeit zu analysieren, macht Unitas Nexus zu einer der fortschrittlichsten Go-to-Market-Plattformen für MSPs, Hyperscale-Cloud-Anbieter und Rechenzentrumsbetreiber auf der ganzen Welt. "Mit ‚Unitas Reach'-Zugang, IP und SDN erreichen unsere Kunden kostenoptimierte Netzwerkkonnektivität mit der Agilität, die für eine rasche Skalierung und die Unterstützung der steigenden Nachfrage nach Anwendungen in Bezug auf Netzwerkarchitekturen, Performance und Kosten benötigt wird. Unitas Global ist ein Portfolio-Unternehmen von Digital Alpha Advisors. Für weitere Informationen gehen Sie auf unitasglobal.com und verbinden Sie sich mit Unitas auf LinkedIn, Twitter und über den Blog des Unternehmens.

Über INAP

INAP ist ein internationaler Anbieter von leistungsorientierten, sicheren hybriden Infrastrukturlösungen, die es Technologieführern möglich machen, ihre Cloud-Prozesse zu vereinfachen und Innovationen zu beschleunigen. Das umfangreiche Angebot von INAP an Bare-Metal-Cloud-, modernen Rechenzentrums-, optimierten Netzwerk- und Sicherheitslösungen hilft Unternehmen dabei, Workloads flexibel und zuverlässig zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu übertragen, um die Ergebnisse ihrer IT-Strategie zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.inap.com

Über Digital Alpha Advisors, LLC

Digital Alpha Advisors, LLC ist eine Investmentfirma, deren Schwerpunkt auf der digitalen Infrastruktur liegt, welche von der schnell wachsenden digitalen Wirtschaft benötigt wird, mit einem verwalteten Gesamtvermögen von über 1,5 Milliarden USD. Das Unternehmen hat eine strategische Kooperationsvereinbarung mit Cisco Systems, Inc. abgeschlossen und ist Partnerschaften mit anderen führenden Unternehmen im Silicon Valley eingegangen. Digital Alpha glaubt, dass es das erste Unternehmen ist, das sich auf Private-Equity-Investitionen in bedeutende Wachstumschancen konzentriert, die zur Untermauerung der digitalen Wirtschaft notwendig sind, einschließlich Kommunikationsnetzwerke der nächsten Generation, IoT-Plattformen für die städtische Infrastruktur und Cloud-basierte Datenmanagement-Plattformen. Digital Alpha wurde im Jahre 2017 von Rick Shrotri, dem ehemaligen Leiter des "Global Infrastructure Funds"-Teams (GIF) bei Cisco, gegründet und schloss seinen jüngsten Fonds den Digital Alpha Fund II, LP Anfang 2021. Weitere Informationen finden Sie unter www.digitalalpha.net.

