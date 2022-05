Velociti als Partner für Installations- und Wartungsservices für das Plus Build-Programm ausgewählt

Plus, ein globaler Anbieter von selbstfahrender Lkw-Technologie, gab heute bekannt, dass es Velociti, einen weltweit führenden Anbieter von Flottentechnologielösungen, als Bereitstellungs- und Wartungspartner für das nationale Plus Build-Programm ausgewählt hat.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005064/de/

Plus Build (Graphic: Business Wire)

Das Plus Build-Programm dauert weniger als einen Tag, um neue und bestehende Lastwagen der Klasse 8 in halbautonome Lastwagen umzuwandeln, indem es sie mit hochmodernen Lidar-, Radar- und Kamerasensoren und der proprietären autonomen Fahrsoftware von Plus ausstattet. Das Ergebnis ist PlusDrive, die branchenweit erste kommerziell erhältliche autonome Lkw-Lösung. PlusDrive verbessert die Sicherheit, erhöht den Fahrerkomfort und spart mindestens 10 der Kraftstoffkosten. Die Installation wird an Orten durchgeführt, die für Kunden am bequemsten sind, in oder in der Nähe wichtiger Verkehrsknotenpunkte in den USA. Wartungsdienste sind landesweit verfügbar, indem mobile Ressourcen genutzt werden, um Kunden vor Ort zu treffen.

Shawn Kerrigan, COO und Mitgründer von Plus, sagte: "Plus Build hilft Unternehmen, die Vorteile der autonomen Fahrtechnologie heute zu erschließen, indem Lkw schnell modernisiert werden, um ihre Sicherheit und Betriebszeit zu verbessern. Das unübertroffene Technologieinstallations- und Servicenetzwerk von Velociti wird uns dabei helfen, PlusDrive in die Hände von mehr Lkw-Fahrern im ganzen Land zu bringen, um ihre Arbeit sicherer, einfacher und besser zu machen."

Durch das Plus Build-Programm und die Partnerschaft mit Velociti setzt Plus PlusDrive jetzt landesweit ein. Einige der weltweit größten Flotten und Lkw-Hersteller nehmen bereits an Plus Build teil und betreiben bereits heute PlusDrive-fähige Lkw auf der Straße. Zusätzlich zu den Technologieinstallationsdiensten von Velociti implementiert Plus die VeloCare-Lösung von Velociti, ein Flaggschiff-Programm zur proaktiven Überwachung des Systemzustands, einschließlich Remote- und Mobildiensten zur Maximierung der Technologieverfügbarkeit.

"Die Partnerschaft mit Plus zur Bereitstellung unserer Dienstleistungen als wichtiger Bestandteil der PlusDrive-Lösung nutzt die jahrzehntelange Erfahrung von Velociti bei der Bereitstellung und Wartung innovativer Flottentechnologien. Wir freuen uns, diese strategische Partnerschaft einzugehen, um PlusDrive-Kunden dabei zu unterstützen, die Vorteile zu erkennen, die diese transformative Technologie für ihr Unternehmen und die Transportbranche bringt", sagte Ryan Powell, Senior Vice President bei Velociti.

Unter der Aufsicht eines Lkw-Fahrers kann PlusDrive unter normalen Verkehrsbedingungen auf einer Autobahn Folgendes autonom handhaben:

Spurzentrierung

Vom Fahrer initiierter Spurwechsel

Stauassistent

Vorausschauende Kraftstoffoptimierung

Abstandsregeltempomat (bis auf Null)

Fahrbahnzusammenführung

Fahreraufmerksamkeitserkennung

Operational Design Domain (ODD) Prüfer

Selbstkalibrierung

Over-the-air-Aktualisierungen

Für weitere Informationen zum Plus Build-Programm oder PlusDrive wenden Sie sich bitte an sales@plus.ai.

Über Plus

Plus ist ein weltweit führendes Unternehmen in der autonomen Lkw-Revolution mit preisgekrönter, leistungsstarker fahrerloser Full-Stack-Technologie. Plus wurde von Fast Company als eines der weltweit innovativsten Unternehmen des Jahres 2022 ausgezeichnet und ist das einzige Unternehmen für autonomes Fahren, dessen Produkte heute von Kunden auf der Straße eingesetzt werden. In Zusammenarbeit mit einem der größten Unternehmen in den USA, Fahrzeugherstellern und anderen macht Plus den Fernverkehr sicherer, sparsamer, nachhaltiger und komfortabler für die Fahrer. Plus hat eine Reihe von Branchenpreisen und Auszeichnungen für seine transformative Technologie und Geschäftsdynamik von Fast Company, Insider, Consumer Electronics Show, AUVSI und anderen erhalten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.plus.ai, oder folgen Sie uns auf LinkedIn und YouTube.

Über Velociti

Velociti, seit mehr als 25 Jahren ein globaler Anbieter von Unternehmenstechnologielösungen, hilft dabei, komplexe Geschäftsanforderungen zu erfüllen, indem es Technologieinvestitionen optimiert, Kosten senkt und das Mitarbeiter- und Kundenerlebnis verbessert. Das innovative Design, die schnelle Installation und Bereitstellung sowie die proaktiven Support-Services für eine breite Palette von Transport- und Netzwerktechnologien werden von einem sehr erfahrenen Team aus Ingenieuren, Projektmanagern, zertifizierten Technikern und Vertretern des Kundenerfolgs bereitgestellt. Velociti bedient Unternehmen in den Bereichen Transport und Logistik, Bauwesen, Einzelhandel, Gastronomie, Fertigung, Vertrieb, Regierung und Gastgewerbe, darunter viele Fortune-500-Unternehmen.

Für weitere Informationen besuchen Sie http://www.velociti.com oder rufen Sie gebührenfrei an unter (855)-233-7210.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220510005064/de/

Contacts:

PLUS

Lauren Kwan

pr@plus.ai

VELOCITI

Megan Blevins

megan.blevins@velociti.com