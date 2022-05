DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Mai

=== *** 07:00 DE/Aurubis AG, ausführliches Ergebnis 2Q, Hamburg *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Siltronic AG, Ergebnis 1Q, München 07:00 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt 07:00 DE/SAF-Holland SE, ausführliches Ergebnis 1Q, Bessenbach *** 07:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 4Q, Tokio 07:05 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 1Q, München *** 07:30 DE/Munich Re, Ergebnis 1Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz), München *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 1Q (14:00 Analysten-Call), Leverkusen 07:30 DE/Mutares SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, München 07:30 DE/Bike24 Holding AG, Ergebnis 1Q, Dresden *** 07:30 DE/Dürr AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Stuttgart 07:45 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q, Würzburg 08:00 DE/Secunet Security Networks AG, Ergebnis 1Q, Essen 08:00 DE/Inlandstourismus März 09:00 JP/Nintendo Co Ltd, Jahresergebnis, Kyoto *** 10:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Online-HV *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q, Stuttgart 10:00 DE/Jungheinrich AG, Online-HV 10:00 DE/Rheinmetall AG, Online-HV 10:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Rede bei Festakt zum ersten Spatenstich für neues ICE-Werk, Cottbus *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: -44,5 Punkte zuvor: -41,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -35,0 Punkte zuvor: -30,8 Punkte 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 3 Mrd Euro (Kupon: 0,00%) *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 FR/OECD, Frühindikator April 13:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Pk nach Gespräch mit belgischem Ministerpräsidenten De Croo, Berlin 14:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Online-HV 14:30 US/Fed, Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Finanzmarktkonferenz, Fernaninda Beach *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:30 US/SAP SE, Keynote von CEO Klein anlässlich Start von Sapphire-Konferenz, Orlando *** 16:00 DE/Bundesbank-Präsident Nagel, Rede bei Symposium "From Global Pandemic to Geopolitical Conflict: Pathways for the World Economy" *** 17:30 US/SAP SE, Medien-/Analystenkonferenz anlässlich Sapphire-Konferenz u.a. mit CEO Klein, CTO Müller, Orlando 17:50 IT/Pirelli & C. SpA, Ergebnis 1Q, Mailand 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 1Q, Fort Worth - DE/Arbeitskreis Steuerschätzung (bis 12.5.), Berlin - DE/Deutsche Telekom/Verdi, Beginn 3. Runde Tarifverhandlungen, begleitet von Warnstreiks der Gewerkschaft ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/smh/kla

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2022 00:04 ET (04:04 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.