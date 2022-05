Dieses Jahr war bisher nicht das beste für den Aktienmarkt. Der FTSE 100 und der S&P 500 sind im Vergleich zum Jahresbeginn fast unverändert geblieben, und für Technologie- und Wachstumsaktien waren es keine guten Monate. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat die Märkte in Aufruhr versetzt. Und jetzt belasten die hohe Inflation und die Zinsen die Aktienkurse. Jetzt vermuten einige Analysten, dass ein weiterer Absturz oder eine Korrektur bevorsteht. Ich persönlich bin mir da nicht so sicher. ...

