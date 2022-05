Effektive Nutzung von Omni-Channel-Funktionen durch Bereitstellung von Sprachkanälen als unternehmenszentrierte Carrier-Grade-CPaaS für Dienstleister und Unternehmen

Einsatz des führenden globalen Voice-Netzwerks von iBASIS, um hochwertige internationale Konnektivität zu gewährleisten und neue geografische Regionen wie West-Afrika zu erreichen

iBASIS, der führende Anbieter von Kommunikationslösungen für Netzbetreiber und digitale Akteure in aller Welt, gab bekannt, dass MTarget, ein auf mobile Lösungen spezialisierter, französischer Anbieter von B2B-Direktmarketing-Dienstleistungen, sich für iBASIS entschieden hat, um das Kampagnenmanagement über programmierbare Sprachanrufe für Call Center und Unternehmen in den Bereichen Banken, Finanzen und Einzelhandel einzusetzen.

Firmenkunden profitieren von einer flexiblen und kosteneffizienten CPaaS-Lösung, die Sprachdienste für ihre Marketingkampagnen, Sicherheit durch Multi-Faktor-Authentifizierung, Benachrichtigungen und Kundendienstleistungen nutzt. Die einfache und schnelle Anpassung von definierten Sprachnachrichten über API unterstützt diese Kunden dabei, eine identifizierte Gruppe von Nutzern innerhalb eines engen Zeitrahmens zu erreichen. Die cloudbasierte, sofort einsatzbereite Voice-CPaaS-Lösung ist ein sehr kostengünstiger Kanal zur Markteinführung, ohne dass Vorabinvestitionen oder Verpflichtungen erforderlich wären. Die ausschließlich verbrauchsabhängige Preisstruktur ermöglicht den Serviceprovidern eine größere Flexibilität und die Entwicklung ihrer eigenen Handelsmodelle.

"Das iBASIS Network und sein cloudbasiertes Portfolio passen perfekt zu uns, da sie globale Reichweite, Größe und innovative Technologien vereinen. Unsere Direktmarketing-Kampagnen erfordern hohe Qualität und Kapazität (bis zu 10.000 gleichzeitige Anrufe) und iBASIS hat beides unter Beweis gestellt und geleistet. Indem wir die Reichweite ihrer Carrier-Kanäle nutzen, erschließen wir das Potenzial für eine neue Palette von Direktmarketing-Kampagnen in Regionen der Welt, in denen Sprache weiterhin das effizienteste Kommunikationsinstrument ist", so Stéphane Faugeras, President, MTarget.

Die geschätzte Marktgröße für CPaaS betrug im Jahr 2021 4-8 Mrd. US-Dollar, wobei die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) zwischen 35 und 57 Prozent lag. Neben dem Messaging ist die programmierbare Sprachkommunikation, die Voice- und Telefondienste umfasst, einer der größten Marktsegmente, dessen Volumen für das Jahr 2021 von IDC auf 3,2 Mrd. US-Dollar geschätzt wurde.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit MTarget und seinen Betriebsteams, deren Ausrichtung auf Servicequalität, Kundenbindung und Innovation wirklich herausragend ist. MTarget bietet eine äußerst leistungsstarke CPaaS-Lösung für Unternehmen, die kostengünstige Werbe- oder Kommunikationskampagnen für ihre Endverbraucher über programmierbare Sprache starten", so Guillaume Klein, VP, Product Management bei iBASIS.

Durch die Nutzung des Carrier-Grade-Netzwerks von iBASIS und seiner engen Verbindungen zu Mobilfunkbetreibern in aller Welt, werden Marketingkampagnen sofort auf Kapazität und Reichweite hin individuell angepasst. Dabei können die Unternehmenskunden die Vorteile der umfassenden Transparenz nutzen und gleichzeitig ihre mobilen Kampagnen mit einer vollständigen Analyse der Anrufverfolgung überwachen. Die Unternehmen können die Effektivität von Vertriebs- und Marketingkampagnen, Markenbotschaften und Werbung messen und dabei die Kontrolle über ihren Kundenbindungsprozess behalten.

iBASIS wird auf der International Telecoms Week (ITW), die von 9.-12. Mai stattfindet, sein Cloud-Kommunikations- und CPaaS-Angebot präsentieren. Besuchen Sie uns an Stand 411.

* IDC: Market Analysis Perspective: Worldwide Communications Platform as a Service, 2021

ÜBER iBASIS

iBASIS ist der führende Anbieter von Kommunikationslösungen, der Netzbetreiber und digitale Akteure in aller Welt in die Lage versetzt, durch Leistungsfähigkeit und Transformation zu überzeugen. iBASIS ist ein Unternehmen von Tofane Global und der erste unabhängige Kommunikationsspezialist, der drittgrößte globale Betreiber im Wholesale-Voice-Bereich, einer der drei führenden LTE-IPX-Anbieter mit mehr als 700 LTE-Destinationen sowie ein führender Akteur im Bereich Carrier-Cloud-Kommunikation und IoT-Lösungen. iBASIS bietet die lückenlose Konnektivitätslösung Global Access for Things und stellt weltweit Single-Source-Mobilnetzzugänge für das Internet der Dinge (LTE, LTE-M und NB-IoT) bereit, die auf eSIM/eUICC-Technologie gemäß GSMA-Standard basieren. Weitere Informationen erhalten Sie unter iBASIS.com.

ÜBER MTARGET

MTarget, ein 2006 gegründeter Telekommunikationsbetreiber und Experte für mobile Lösungen, entwickelt personalisierte, sofort einsetzbare Kommunikationslösungen: SMS, Rich SMS, standortbezogene SMS, E-Mail, Voice und Kundenakquise. Dank seines technologischen Know-hows und seiner Markterfahrung ist MTarget in der Lage, ständig Innovationen vorzunehmen, um neue Kundenerlebnisse, Pilotprojekte und auf seine Partner abgestimmte Empfehlungen zu bieten. Im Laufe der Jahre hat MTarget durch verschiedene Aktivitäten in Europa und Afrika eine starke internationale Präsenz aufgebaut. Weitere Informationen finden Sie unter mtarget.fr.

