Pressemitteilung Siltronic AG Einsteinstraße 172 81677 München www.siltronic.com Siltronic verzeichnet sehr gutes erstes Quartal 2022 und geht von einem positiven Geschäftsverlauf für das Gesamtjahr aus - Umsatz gegenüber Vorquartal um 10,7 Prozent auf EUR 417,0 Millionen gestiegen - Ausgleichszahlung aus dem gescheiterten Übernahmeangebot verbessert EBITDA und EBIT um EUR 50,0 Millionen - Unter Vernachlässigung der Auswirkungen des Übernahmeangebots ist das EBITDA gegenüber dem Vorquartal um 3,5 Prozent auf EUR 135,9 Millionen gestiegen (EBITDA-Marge 32,6 Prozent) - Geschäftsverlauf 2022 bisher wie erwartet, Ausblick bestätigt; anhaltende geopolitische Unsicherheit führt aber zu erhöhten Versorgungsrisiken München, Deutschland, 10. Mai 2022 - Die Siltronic AG (MDAX/TecDAX: WAF) konnte im ersten Quartal 2022 eine Steigerung der Umsatzerlöse um 10,7 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2021 verzeichnen. Diese Steigerung resultiert in erster Linie aus dem Anstieg der Durchschnittspreise. "Im ersten Quartal entwickelte sich unser Geschäftsverlauf weiterhin sehr positiv. Treibende Kraft waren höhere Verkaufspreise. Dies wird sich im Jahresverlauf weiter fortsetzen. Allerdings stehen den steigenden Preisen auch steigenden Kosten, insbesondere für Energie, Personal und Roh- und Hifsstoffe, gegenüber. Dies wird das Ergebniswachstum einbremsen.", so Dr. Christoph von Plotho, CEO der Siltronic AG. "Wir profitieren weiterhin von einem Umfeld mit anhaltend hoher Nachfrage und umfangreichen Investitionen in Digitalisierung." Geschäftsentwicklung Q1 2022 Veränderung Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021 Q1 zu Q4 Q1 zu Q1 Umsatzerlöse EUR Mio. 417,0 376,6 316,1 40,4 100,9 in % 10,7 31,9 Herstellungskosten EUR Mio. -281,4 -248,2 -227,5 -33,2 -53,9 in % 13,4 23,7 Bruttoergebnis EUR Mio. 135,6 128,4 88,6 7,2 47,0 in % 5,6 53,0 Bruttomarge in % 32,5 34,1 28,0 EBITDA EUR Mio. 186,0 143,7 91,7 42,3 94,3 in % 29,4 102,8 EBITDA-Marge in % 44,6 38,2 29,0 Abschreibung abzgl. Zuschreibungen EUR Mio. -42,3 -34,5 -37,5 -7,8 -4,8 EBIT EUR Mio. 143,7 109,2 54,2 34,5 89,5 in % 31,6 165,1 EBIT-Marge in % 34,5 29,0 17,2 Finanzergebnis EUR Mio. -4,4 -0,6 0,7 -3,8 -5,1 Ergebnis vor Ertragsteuern EUR Mio. 139,3 108,6 54,9 30,7 84,4 in % 28,3 153,7 Aufwand für Ertragsteuern EUR Mio. -24,5 -14,9 3,5 -9,6 -28,0 Steuerquote in % 18 14 -6 Periodengewinn EUR Mio. 114,8 93,7 58,4 21,1 56,4 in % 22,5 96,6 Ergebnis je Aktie In EUR 3,47 2,79 1,67 0,68 1,80 Siltronic hat im ersten Quartal 2022 einen Umsatz von EUR 417,0 Millionen erzielt, ein Plus von 10,7 Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2021. Die Erhöhung war in erster Linie getrieben von höheren Durchschnittspreisen in Rechnungswährung. Ein leichter Anstieg der abgesetzten Waferfläche und Wechselkursentwicklungen haben die Umsatzentwicklung gestützt. Die Herstellungskosten sind um EUR 33,2 Millionen gestiegen. Treiber waren neben der größeren abgesetzten Waferfläche Kostenanstiege bei Energie, Personal sowie Roh- und Hilfsstoffen. Da der absolute Umsatzanstieg die Kostensteigerungen übertroffen hat, ist das Bruttoergebnis im ersten Quartal 2022 um EUR 7,2 Millionen bzw. 5,6 Prozent gegenüber dem Vorquartal auf EUR 135,6 Millionen gewachsen. Die Bruttomarge ist von 34,1 Prozent im Vorquartal auf 32,5 Prozent im ersten Quartal 2022 zurückgegangen, da die Umsatzerlöse prozentual in stärkerem Maß zugelegt haben als das Bruttoergebnis (10,7 Prozent vs. 5,6 Prozent). Als Folge der gescheiterten Übernahme durch GlobalWafers hat Siltronic in Q1 2022 eine Ausgleichszahlung ("Termination Fee") in Höhe von EUR 50,0 Millionen erhalten. Diese ist in den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Das EBITDA lag im ersten Quartal 2022 bei EUR 186,0 Millionen, was einer EBITDA-Marge von 44,6 Prozent entspricht. Ohne Auswirkungen durch die Termination Fee und andere Sondereffekte aus dem Übernahmeangebot hätte das EBITDA im ersten Quartal 2022 EUR 135,9 Millionen und im Vorquartal EUR 131,3 Millionen betragen. Dies entspricht einer Erhöhung um 3,5 Prozent. Ebenfalls unter Vernachlässigung der Auswirkungen dieser Einmaleffekte lag die EBITDA-Marge im Berichtsquartal bei 32,6 Prozent nach 34,9 Prozent im Vorquartal. Das EBIT hat im ersten Quartal 2022 - einschließlich des Sonderertrags im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot - EUR 143,7 Millionen erreicht. Die Verschlechterung des Finanzergebnisses ist in den in Q1 2022 rückläufigen Finanzmärkten begründet. Der Steueraufwand ist aufgrund der Termination Fee gestiegen. Im ersten Quartal wurde ein Überschuss von EUR 114,8 Millionen erzielt nach EUR 93,7 Millionen im Vorquartal. Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallen hiervon EUR 104,2 Millionen, das Ergebnis je Aktie ist von EUR 2,79 im vierten Quartal 2021 auf EUR 3,47 im Berichtsquartal gestiegen. Entwicklung von Eigenkapital, Netto-Cashflow und Nettofinanzvermögen EUR Mio. 31.3.2022 31.12.2021 Veränderung Eigenkapital 1.575,3 1.318,8 256,5 Pensionsrückstellungen 288,4 404,8 -116,4 Erhaltene Kundenanzahlungen 348,3 254,2 94,1 Leasingverbindlichkeiten 100,4 99,5 0,9 Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten 68,4 70,7 -2,3 Langfristige Schulden 805,5 829,2 -23,7 Mit einem Eigenkapital von EUR 1.575,3 Millionen zum 31. März 2022 betrug die Eigenkapitalquote der Siltronic AG 55,9 Prozent im Vergleich zu 53,7 Prozent zum 31. Dezember 2021. Die Zunahme des Eigenkapitals ist hauptsächlich auf den Quartalsüberschuss von EUR 114,8 Millionen und versicherungsmathematische Gewinne bei der Berechnung von Pensionsverpflichtungen in Höhe von EUR 122,1 Millionen zurückzuführen. Gestiegene Zinssätze haben zu einem Rückgang der Pensionsverpflichtungen um EUR 116,4 Millionen geführt: Der Zinssatz ist in Deutschland von 1,23 Prozent Ende 2021 auf 1,86 Prozent Ende des ersten Quartals 2022 gestiegen. In den USA hat sich der Zinssatz ebenfalls erhöht (von 2,51 Prozent auf 3,22 Prozent). EUR Mio. Q1 2022 Q4 2021 Veränderung Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 273,7 197,0 76,7 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen -136,3 -244,0 107,7 Free-Cashflow 137,4 -47,0 184,4 Zunahme/ Abnahme aufgrund von Anzahlungen -100,5 -92,6 -7,9 Netto-Cashflow 36,9 -139,6 176,5 Der Free-Cashflow von EUR 137,4 Millionen im ersten Quartal 2022 zeigt, dass Siltronic die gesamten Mittelabflüsse für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit finanzieren konnte. Der Netto-Cashflow von EUR 36,9 Millionen zeigt die Einzahlungsüberschüsse von Siltronic, die nach der Korrektur von Periodenverschiebungen aufgrund von Anzahlungen erzielt wurden. EUR Mio. 31.3.2022 31.12.2021 Veränderung Liquide Mittel 514,5 424,3 90,2 Geldanlagen 194,5 148,5 46,0 Nettofinanzvermögen 709,0 572,8 136,2 Das Unternehmen verfügte am 31. März 2022 über ein Nettofinanzvermögen in Höhe von EUR 709,0 Millionen. Änderungen zum Risiko- und Chancenbericht Im Geschäftsbericht 2021 sind die wesentlichen Risiken in unserem Risikobericht dargestellt. Im ersten Quartal 2022 wurden aufgrund der kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine sowie Preissteigerungen auf für uns wichtigen Beschaffungsmärkten Risikoänderungen identifiziert. Aktuell steigt durch die Eskalation des Krieges in der Ukraine der politische Druck, die Erdgaslieferungen aus Russland zu stoppen. Die Bundesregierung hat am 30. März 2022 die erste von drei Warnstufen des Notfallplans für Gas ausgerufen. Unsere zuständigen Experten an den deutschen Produktionsstandorten in Freiberg und Burghausen sind dazu jeweils im engen Austausch mit unseren lokalen Energieversorgern und den zuständigen Behörden. Zusätzlich ist der Einkauf in enger Abstimmung mit unseren Lieferanten, die unmittelbar oder mittelbar von Handelsembargos betroffen sein könnten. Unsere Mitarbeiter bewerten permanent die dynamische Lage und passen je nach Bedarf unsere Vorsorgemaßnahmen und Notfallkonzepte an. Der direkte Anteil der Erdgasversorgung an unserem gesamten Energiebedarf ist gering und wird insbesondere am Standort in Freiberg für die Klimatisierung der Reinräume benötigt. Zusätzlich wird Erdgas bei vielen weiteren Lieferanten für die Herstellung unterschiedlichster Produktionsmedien, aber auch für die uns wichtige Elektrizität, benötigt. Bei diesen Lieferanten sind ebenfalls direkte oder indirekte Versorgungsstörungen im Falle eines Embargos möglich. Eine Produktionsunterbrechung in Deutschland durch fehlende Erdgaslieferungen kann damit eine erhebliche negative Auswirkung auf unseren Absatz sowie die Ertragslage haben. Darüber hinaus beobachten wir dynamische und sich verstetigende Preissteigerungen bei vielen wichtigen Betriebs- und Rohstoffen, die über das Geschäftsjahr 2022 hinaus gehen. Unerwartete Preiserhöhungen können zu negativen Auswirkungen auf die Ertragslage führen und eine Qualifizierung neuer Lieferanten kann eine längere Zeit beanspruchen. Wir erhöhen in diesem Umfeld daher unsere Risikoeinschätzung für die Beschaffungsmärkte von mittel auf hoch. Ausblick Der Verlauf des Geschäftsjahrs 2022 liegt bisher im Rahmen der Erwartungen. Deshalb hält die Siltronic AG an der Prognose vom 9. März 2022 fest. Das Unternehmen erwartet weiter einen Umsatzzuwachs von 15 bis 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die vor allem durch höhere Verkaufspreise begründet ist. Die EBITDA Marge für das Gesamtjahr wird inclusive der Einmaleffekte durch die Ausgleichszahlung bei 34 bis 37 % erwartet. "Wir erwarten aufgrund der nachhaltig hohen Nachfrage und steigender Preise eine sehr positive Entwicklung des Geschäftsverlaufs 2022.", sagte Dr. Christoph von Plotho. "Siltronic ist mit einer starken Bilanz und einer hervorragenden Finanzposition gut aufgestellt. Neben der Umsetzung der strategischen Investitionsprojekte ist unser Ziel, unsere gute Kosten- und hohe Qualitätsperformance beizubehalten", so von Plotho. Siltronic AG - Kennzahlen Q1/2022 Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021 Umsatzerlöse 417,0 376,6 316,1 EBITDA 186,0 143,7 91,7 EBITDA-Marge % 44,6 38,2 29,0 EBIT 143,7 109,2 54,2 EBIT-Marge % 34,5 29,0 17,2 Periodenergebnis 114,8 93,7 58,4 Ergebnis je Aktie EUR 3,47 2,79 1,67 Investitionen und Netto-Cashflow Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 205,7 281,8 36,9 Netto-Cashflow 36,9 -139,6 27,9 Bilanz EUR Mio. 31.3.2022 31.12.2021 Bilanzsumme 2.820,3 2.455,4 Eigenkapital 1.575,3 1.318,8 Eigenkapitalquote % 55,9 53,7 Nettofinanzvermögen 709,0 572,8 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren: Der Vorstand der Siltronic AG wird am 10. Mai 2022 um 10.00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren (nur in englischer Sprache) durchführen. Diese wird über das Internet übertragen. Der Audio-Webcast wird live und als on-demand Version auf der Webseite von Siltronic verfügbar sein. Die aktuelle Investorenpräsentation (nur in englischer Sprache) und die Quartalsmitteilung sind ebenfalls auf der Siltronic-Webseite veröffentlicht. Weitere Termine:

29. Juli 2022 Halbjahresbericht

28. Oktober 2022 Quartalsmitteilung zum 3. Quartal 2022 Kontakt: Dr. Rupert Krautbauer Leiter Investor Relations & Communications Telefon +49 89 8564 3133

investor.relations@siltronic.com Unternehmensprofil: Als einer der führenden Waferhersteller ist Siltronic global ausgerichtet und unterhält Produktionsstätten in Asien, Europa und den USA. Siliziumwafer sind die Grundlage der modernen Halbleiterindustrie und die Basis für Chips in allen Anwendungsbereichen der Elektronik - von Computern über Smartphones bis hin zu Elektroautos und Windkraftanlagen. International und kundennah setzt das Unternehmen konsequent auf Qualität, Präzision, Innovation und Wachstum. Die Siltronic AG beschäftigt rund 4.100 Mitarbeiter in 10 Ländern und ist seit 2015 im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet. Die Aktien der Siltronic AG sind in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten. Finanzdaten - nach IFRS, ungeprüft Siltronic AG - Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung EUR Mio. Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021 Umsatzerlöse 417,0 376,6 316,1 Herstellungskosten -281,4 -248,2 -227,5 Bruttoergebnis vom Umsatz 135,6 128,4 88,6 Vertriebskosten -8,2 -8,9 -8,7 Forschungs- und Entwicklungskosten -22,0 -21,2 -19,3 Allgemeine Verwaltungskosten -8,7 -4,7 -9,5 Sonstige betriebliche Erträge 74,9 35,4 27,9 Sonstige betriebliche Aufwendungen -27,9 -19,8 -24,8 Betriebsergebnis 143,7 109,2 54,2 Zinserträge 0,9 0,9 0,8 Zinsaufwendungen -0,7 -1,0 -0,6 Übriges Finanzergebnis -4,6 -0,5 0,5 Finanzergebnis -4,4 -0,6 0,7 Ergebnis vor Ertragsteuern 139,3 108,6 54,9 Ertragsteuern -24,5 -14,9 3,5 Periodenergebnis 114,8 93,7 58,4 davon auf Aktionäre der Siltronic AG entfallend 104,2 83,8 50,1 auf andere Gesellschafter entfallend 10,6 9,9 8,3 Ergebnis je Aktie in EUR (unverwässert/verwässert) 3,47 2,79 1,67 Siltronic AG - Konzernbilanz EUR Mio. 31.3.2022 31.12.2021 Immaterielle Vermögenswerte 22,4 23,0 Sachanlagen 1.450,3 1.275,8 Nutzungsrechte 103,7 103,5 Wertpapiere und Festgelder 43,6 22,2 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 0,3 0,2 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 23,0 21,9 Aktive latente Steuern 13,0 14,2 Langfristige Vermögenswerte 1.656,3 1.460,8 Vorräte 228,5 211,8 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 195,3 170,0 Vertragsvermögenswerte 17,7 12,7 Wertpapiere und Festgelder 153,0 128,5 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 8,2 6,8 Sonstige nichtfinanzielle Vermögenswerte 45,7 40,5 Ertragsteuerforderungen 1,1 - Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 514,5 424,3 Kurzfristige Vermögenswerte 1.164,0 994,6 Summe Aktiva 2.820,3 2.455,4 Gezeichnetes Kapital 120,0 120,0 Kapitalrücklage 974,6 974,6 Gewinnrücklagen und Konzernergebnis 477,3 373,1 Übrige Eigenkapitalposten -137,9 -277,8 Auf die Aktionäre der Siltronic AG entfallendes Eigenkapital 1.434,0 1.189,9 Auf nicht beherrschende Anteile entfallendes Eigenkapital 141,3 128,9 Eigenkapital 1.575,3 1.318,8 Pensionsrückstellungen 288,4 404,8 Andere Rückstellungen 58,1 60,2 Ertragsteuerverbindlichkeiten 8,4 8,4 Passive latente Steuern 1,8 2,0 Erhaltene Anzahlungen 348,3 254,2 Leasingverbindlichkeiten 100,4 99,5 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 0,1 0,1 Langfristige Schulden 805,5 829,2 Andere Rückstellungen 8,1 6,4 Ertragsteuerverbindlichkeiten 50,7 28,8 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 247,8 164,3 Erhaltene Anzahlungen 38,8 33,1 Leasingverbindlichkeiten 6,4 6,3 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 18,8 14,6 Sonstige nichtfinanzielle Verbindlichkeiten 68,9 53,9 Kurzfristige Schulden 439,5 307,4 Schulden 1.245,0 1.136,6 Summe Passiva 2.820,3 2.455,4 Siltronic AG - Konzern-Kapitalflussrechnung EUR Mio. Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021 Periodenergebnis 114,7 93,7 58,4 Abschreibungen auf Anlagevermögen einschließlich Wertminderungen und abzüglich Zuschreibungen 42,3 34,5 37,5 Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge 9,4 2,6 -0,9 Ergebnis aus Abgang von Anlagevermögen 0,5 0,6 0,7 Zinsergebnis -0,2 0,1 -0,2 Gezahlte Zinsen -0,4 -0,8 -0,4 Erhaltene Zinsen 1,9 0,8 0,7 Steuerergebnis 24,5 14,9 -3,5 Steuerzahlungen -4,0 -4,2 -3,3 Veränderung der Vorräte -15,3 -11,2 -12,1 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -21,0 -2,6 -11,3 Veränderung der Vertragsvermögenswerte -5,0 -0,2 2,0 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte ohne geleistete Anzahlungen -7,9 -0,5 -1,8 Veränderung der Rückstellungen 2,6 -6,7 3,5 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 14,0 -15,2 -5,7 Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten ohne erhaltene Anzahlungen 17,1 -1,4 11,3 Veränderung der Anzahlungen 100,5 92,6 1,7 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 273,7 197,0 76,6 Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte -136,3 -244,0 -47,1 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten - - 0,1 Auszahlungen für Wertpapiere und Festgelder -99,1 -6,0 -123,2 Einzahlung aus Wertpapieren und Festgeldern 50,7 115,8 31,3 Cashflow aus Investitionstätigkeit -184,7 -134,2 -138,9 Tilgungsanteil von Leasingzahlungen -1,0 -0,8 -1,5 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -1,0 -0,8 -1,5 Veränderung aus Wechselkursänderungen 2,1 10,6 4,0 Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 90,1 72,6 -59,8 Stand am Periodenanfang 424,4 351,8 294,6 Stand am Periodenende 514,5 424,4 234,8 Ergänzende finanzielle Informationen EUR Mio. Q1 2022 Q4 2021 Q1 2021 Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit 273,7 197,0 76,6 Zahlungswirksame Veränderung der erhaltenen Anzahlungen -100,5 -92,6 -1,7 Ein-/Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen -136,3 -244,0 -47,0 Netto-Cashflow 36,9 -139,6 27,9 Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung.



Diese Pressemitteilung enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG. Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Pressemitteilung und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen. Diese Pressemitteilung entspricht der Konzernquartalsmitteilung gemäß § 53 der Börsenordnung der Frankfurter Wertpapierbörse.

