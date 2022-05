DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AUDI - Angesichts wachsender Risiken durch den Ukraine-Krieg treibt Audi den Aufbau seiner eigenen Energieerzeugung voran. "Jedes energieintensive Unternehmen ist gut beraten, sich von öffentlichem Strom unabhängig zu machen", sagt der Vorstandsvorsitzende Markus Duesmann im Interview. "In unserem Werk in Gyor betreiben wir schon die größte Dach-Photovoltaikanlage Europas und haben den Standort bereits bilanziell CO2-neutral gestellt. Solche Maßnahmen müssen wir jetzt an den anderen Standorten verstärken, dazu machen wir schon Bestandsaufnahmen." (FAZ)

VOLKSWAGEN - Der Chef von Volkswagen hat die EU aufgefordert, eine Verhandlungslösung für den Krieg in der Ukraine anzustreben, um die Wirtschaft des Kontinents zu schützen. Ich denke, wir sollten alles tun, um diesen Krieg wirklich zu beenden und zu Verhandlungen zurückzukehren und wieder zu versuchen, die Welt zu öffnen", sagte Herbert Diess auf dem Gipfel "Future of the Car" der Financial Times. (Financial Times)

INTEROS - Mithilfe von künstlicher Intelligenz will die US-Tech-Firma Interos die Kunden auf einer Plattform eine bessere Übersicht über potenzielle Risiken in ihrem Lieferantennetzwerk bekommen. Das 2005 von Jennifer Bisceglie gegründete Unternehmen wächst und hat im vergangenen Jahr den Einhorn-Status erlangt. "Unternehmen werden zum ersten Mal in der Geschichte zunehmend danach beurteilt, wie stabil ihre Lieferketten sind. Die meisten sind allerdings überhaupt nicht auf ein solches Maß an Volatilität vorbereitet", sagte Bisceglie. (Börsen-Zeitung)

