Weltwirtschaft ist verunsichert Kollidierende Herausforderungen haben die Weltwirtschaft verunsichert, da die Welt weiterhin mit eskalierenden geopolitischen Konflikten, steigender Inflation und einem erneuten Ausbruch des Coronavirus zu kämpfen hat, sagten Experten auf dem International Finance Forum (IFF) während einer Online-Sitzung am 27. April. Unter dem Thema "New Global Landscape: Challenges and Responses" wurde die Frühjahrstagung der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...