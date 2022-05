DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme

European Imaging Group schließt Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Cyfrowe.pl ab



10.05.2022 / 07:30

European Imaging Group schließt Erwerb der Mehrheitsbeteiligung an Cyfrowe.pl ab München, 10. Mai, 2022 - Die European Imaging Group ("EIG"), eine Tochtergesellschaft der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8), hat den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an Cyfrowe.pl ("Cyfrowe") abgeschlossen. Das Unternehmen ist der führende polnische Omnichannel-Fachhändler für hochwertige Foto- und Videoausrüstung, spezialisiert auf den Bedarf von Profis und Enthusiasten. Die Transaktion stärkt die Position von EIG als führender paneuropäischer Foto- und Video-Spezialist im Multichannel-Einzelhandel. Zudem bietet die Übernahme eine Basis für die weitere Expansion in mittel- und osteuropäische Märkte. Der Hauptsitz von Cyfrowe liegt in Gdansk. Das Unternehmen unterhält enge Partnerschaften mit den wichtigsten Blue-Chip-Marken der Branche und betreibt fünf erfolgreiche Einzelhandelsgeschäfte in ganz Polen sowie eine renommierte E-Commerce-Plattform. Das Sortiment umfasst sowohl neue als auch gebrauchte Ausrüstung und wird durch ein umfassendes Angebot von Dienstleistungen wie Kundenschulungen sowie Workshops ergänzt. Cyfrowe hat einen hohen Bekanntheitsgrad aufgebaut und wird von einem erfahrenen Team unter der Leitung des Gründers und CEO Jaroslaw Banacki geführt. Banacki wird ein bedeutender Minderheitsaktionär bleiben, das Unternehmen weiterhin leiten und für die zukünftige Entwicklung von Cyfrowe verantwortlich sein. "Wir sind bestrebt, unsere Position als paneuropäischer Marktführer in unserem Bereich zu stärken. Mit der Übernahme von Cyfrowe erfolgt unser Eintritt in den osteuropäischen Markt. Hierdurch werden wir die Reichweite von EIG auf dem gesamten Kontinent erhöhen und Synergien nutzen können", erklärt Richard Glatzel, Group CEO der European Imaging Group. "Cyfrowe ist heute der führende Omnichannel-Foto- und Videohändler in Polen. Mit dem Abschluss unserer Partnerschaft mit EIG freuen wir uns auf die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, und darauf, unseren erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen" kommentiert Jaroslaw Banacki, Gründer und CEO von Cyfrowe. Da Banacki weiterhin Teil des Unternehmens bleibt, gewinnt die EIG Zugang zu langjährigen Branchen-Know-how von Cyfrowe. Dies kann mit dem umfangreichen Wissen von EIG kombiniert werden, um zukünftige Wachstumschancen zu nutzen. ÜBER AURELIUS



Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Asset Manager mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam, Mailand und Luxemburg. Wesentliche Investmentplattformen sind der Fund AURELIUS European Opportunities IV sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Entwicklung der Portfoliofirmen mit Unterstützung eines Teams von fast 100 operativen Taskforce Experten der AEO. Darüber hinaus ist AURELIUS in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aurelius-group.com KONTAKT

Die European Imaging Group ("EIG") ist die Holdinggesellschaft für Europas führenden Omni-Channel-Fachhändler für Foto und Video, darunter Calumet Photographic und Wex Photo Video. Die Gruppe wurde 2016 gegründet, als AURELIUS Calumet Photographic und kurz darauf Wex Photo in UK, CameraNU.nl in Benelux übernahm. Seitdem ist EIG organisch und durch Übernahmen gewachsen und erwirtschaftet in Großbritannien, Deutschland, Belgien und den Niederlanden einen Umsatz von über 300 Mio. EUR pro Jahr. Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://european-imaging-group.com/

