Der amerikanische Halbleiterkonzern Microchip Technology Inc. (ISIN: US5950171042, NASDAQ: MCHP) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 27,6 US-Cents je Aktie aus. Im Vorquartal lag die Dividende bei 25,3 US-Cents. Die Dividende wird am 3. Juni 2022 ausgezahlt (Record day: 20. Mai 2022). Auf das Gesamtjahr gerechnet schüttet Microchip Technology - unter Annahme einer gleichbleibenden Dividende - 1,104 US-Dollar an ...

