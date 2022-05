Tesla muss die Produktion in China wieder aussetzen. Das größte Werk des Autoherstellers steht wegen Lieferengpässen erneut still. Rheinmetall sieht sich im Aufschwung. Der Vorstand will den Umsatz auf 10 Mrd. Euro steigern. Bayer legte ein sehr gutes Wachstum für das 1. Quartal vor. Das Ergebnis konnte um 57,5 % im Jahresvergleich verbessert werden.Der Handel in Asien entwickelt sich heute früh uneinheitlich. Während einige chinesische Onshore-Indizes sich im Plus halten können, geben außerhalb von China die meisten Benchmarks ab, ...

