Gold hat eine harte Zeit hinter sich. Der Ausbruch des Krieges in der Ukraine löste einen Preissprung aus, der jedoch nur von kurzer Dauer war. Der Preis stieg auf über 2.000 USD pro Unze und wurde in der Nähe von Rekordhöhen gehandelt. Die Bullen waren jedoch nicht in der Lage, diese Gewinne aufrechtzuerhalten, und der Preis fiel auf den niedrigsten Stand seit Mitte Februar. Steigende Renditen und ein stärkerer USD waren die Hauptgründe für den Rückgang. Höhere Zinssätze veranlassen sicherheitssuchende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...