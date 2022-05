Rosenbauer Konzern erzielt im ersten Quartal 2022 176,7 Mio EUR UmsatzPhilip Morris in fortgeschrittenen Gesprächen über Kauf von Swedish Match (WSJ)Swiss Steel Group erzielt solide Rentabilität im Q1 2022 Airbus liefert im April weniger Maschinen aus als im Vormonat Apontis Pharma mit anhaltend starkem profitablem Wachstum im ersten Quartal 2022 Bayer Q1 ber. Ebitda schlägt Erwartungen - bestätigt Ausblick 2022 BIKE24 wächst in herausforderndem Umfeld weiter - Solide Umsatz- und Ertragsentwicklung in Q1 Corestate Capital: Prüfung von Optionen zur Refinanzierung - Prognose für das GJ 2022 wird zurückgezogen DIC Asset AG im ersten Quartal 2022: herausragende Ergebnisse bei Wachstum, Vermietung und Nachhaltigkeit Fraport weitet Verlust wegen Russland-Abschreibung aus - ...

