Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat die neue Handelswoche begonnen wie er die alte beendet hatte - mit deutlichen Verlusten. Noch schlechter lief es an der Wall Street. Vor allem die Techwerte kamen unter die Räder. Trotzdem gibt es leise Hoffnung auf einen Turnaround Tuesday. Bei den Einzelwerten geht es heute um den Bitcoin, Fraport, TotalEnergies, RWE, Linde, BP, Wacker Chemie und die Allianz. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn. ??Machen Sie mehr aus Ihrem Geld und werden Sie jetzt AKTIONÄR. Mit dem Willkommenspaket 12 Ausgaben PLUS Prämie zum Vorteilspreis sichern. Worauf warten Sie? https://tiny.li/pJHf