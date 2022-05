Pressemitteilung der Mutares SE & Co. KGaA:

Erfolgreiches erstes Quartal 2022 - hohe Transaktionsaktivität und volle Akquisitions-Pipeline mit mehr als EUR 11 Mrd. Umsatzvolumen

- Umsatzerlöse aus Beratungsdienstleistungen und Management Fees der Mutares Holding wachsen um 35 % auf EUR 14,7 Mio. (Vorjahr: EUR 10,9 Mio.)- Jahresüberschuss der Mutares Holding steigt im ersten Quartal 2022 auf EUR 6,8 Mio. (Vorjahr: EUR -4,3 Mio.)- Konzernumsatz steigt um 73 % auf EUR 852,5 Mio. (Vorjahr: EUR 493,8 Mio.), Konzern-EBITDA bei EUR -14,3 Mio. (Vorjahr: EUR +53,8 Mio.)- Transaktionspipeline mit Umsatzvolumen von rund EUR 11 Mrd. mit vielversprechenden Chancen für das aktuelle Geschäftsjahr

Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat heute die Zahlen für das erste Quartal 2022 veröffentlicht. Sowohl auf Ebene der Gesellschaft ("Mutares Holding") als auch im Konzern ("Mutares Group") wurde ein deutliches Wachstum bei den Umsatzerlösen verzeichnet.

Erfolgreiche Entwicklung der Mutares Holding

Die Umsatzerlöse der Mutares Holding, die aus Beratungsleistungen und Management Fees aus den Portfoliounternehmen resultieren, erhöhten sich im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 auf EUR 14,7 Mio. (Vorjahr: EUR 10,9 Mio.). Der Anstieg um 35 % ist insbesondere auf die hohe Transaktionsaktivität des Geschäftsjahres 2021 mit 14 abgeschlossenen Akquisitionen und das entsprechend größere Portfolio zurückzuführen. Auf dieser Grundlage ergab sich für die Mutares Holding ein Jahresüberschuss von EUR 6,8 Mio. im ersten Quartal 2022 nach EUR -4,3 Mio. im Vorjahreszeitraum.

Hohe Transaktionsaktivität im bisherigen Jahresverlauf

Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 hat Mutares die bereits im Oktober 2021 unterzeichnete Übernahme von Toshiba Transmission & Distribution Europe S.p.A. als Add-on-Akquisition für die Balcke-Dürr Group erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Genua (Italien) firmiert mittlerweile unter dem Namen Balcke-Dürr Energy Solutions und ist ein Anbieter von Projekten im Bereich Energieübertragung und -verteilung, z. B. für Hoch- und Mittelspannungsschaltanlagen, Batteriespeichersysteme, Smart-Grids-Lösungen und Anlagen für erneuerbare Energien.

Darüber hinaus zeigte Mutares mit vier unterzeichneten Transaktionen auf der Akquisitionsseite im bisherigen Jahresverlauf einen vielversprechenden Start in das Geschäftsjahr 2022: Mit der Übernahme von Vallourec Bearing Tubes in Frankreich und ATI Sheffield in Großbritannien wird das Segment Engineering & Technology mit zwei neuen Plattform-Akquisitionen gestärkt. Die Transaktionen sollen jeweils im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 abgeschlossen werden. Mit der Vereinbarung zum Erwerb von Siemens Energy Engines S.A.U. und dazugehörigen Vermögenswerten von der spanischen Gesellschaft von Siemens Energy tätigt Mutares ...

