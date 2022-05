München (ots) -Die McDonald's Kinderhilfe Stiftung freut sich über eine ganz besondere Spendenaktion, mit der über das ganze Jahr 2022 hinweg die Arbeit der Ronald McDonald Häuser und Oasen unterstützt wird. Das Beraternetzwerk Hein & Kollegen, das die Aktion initiiert hat, sammelte bisher bereits eine Summe von mehr als 4.400 Euro, die direkt Familien schwer kranker Kinder zugutekommen.Seit Januar 2022 können sich kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland an einem kostenlosen Digitalisierungsprojekt zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung beteiligen. Über das bundesweite Projekt Mission Accomplished (https://www.hein-kollegen.de/mission-accomplished/) haben Firmen die Möglichkeit, an kostenlosen Live-Workshops und Webinaren zum Know-How-Aufbau in den Bereichen (Online) Marketing, Digitalisierung, Vertrieb, Personalführung & Mitarbeitermotivation, Strategiemanagement und weiteren unternehmerischen Themenfeldern teilzunehmen. Zusätzlich werden Spenden für die McDonald's Kinderhilfe Stiftung gesammelt. Die gemeinnützige Organisation betreibt in Deutschland 22 Ronald McDonald Häuser in unmittelbarer Nähe von Kliniken. Dort können Familien während des Klinikaufenthalts ihrer schwer kranken Kinder in der Nähe der kleinen Patienten bleiben.Jeden Monat kommen die Spenden einem anderen Elternhaus zugute und ermöglichen die Umsetzung notwendiger Projekte. So konnte im Januar der Bau von zwei neuen Apartments im Ronald McDonald Haus Passau unterstützt werden, im Februar der Einbau eines neuen Fahrstuhls in Hamburg-Eppendorf und im März die Erneuerung der Gemeinschaftsküche im Homburger Elternhaus. "Die Aktion von Hein & Kollegen ist ein gelungenes Beispiel für eine Idee, die allen Beteiligten dabei hilft, ihre eigene Mission nach vorn zu bringen: Die Ronald McDonald Häuser können dank der Spenden für Familien in einer belastenden Situation ein Zuhause auf Zeit sein. Unternehmen wiederum erhalten wertvolles Know-How für ihre tägliche Arbeit und die Weiterentwicklung ihrer Organisation", zeigt sich Christian Bäcker, Direktor Kommunikation & Fundraising der McDonald's Kinderhilfe Stiftung, dankbar für die Aktion.Hein & Kollegen ist von der Arbeit der Kinderhilfe überzeugt: "Wir haben selbst Kinderärzte in der Familie, die immer wieder berichten, wie wichtig es ist, dass Kinder ihre Eltern in solch schweren Situationen an ihrer Seite haben können. Und leider mussten wir auch selbst einmal im Freundeskreis erfahren, wie wichtig die Arbeit der Mitarbeiter in den Ronald McDonald Häusern ist. Deshalb haben wir eine Spendenaktion mit der McDonald's Kinderhilfe gestartet", so Martin Hein, Business Coach und Gründer des Beraternetzwerks Hein & Kollegen. Hein wird in dem Projekt auch persönlich aufzeigen, was alles als Unternehmer und auch als Privatperson möglich ist, wenn man die eigenen Limits neu definiert. Mit einem Partner wird er einen der härtesten Ultratrails mit 285 km und 16.700 Höhenmeter über die Alpen laufen, um mittelständische Firmen zu inspirieren, ausgetretene Pfade zu verlassen und neue geschäftliche Herausforderungen aktiv anzugehen.Unternehmer, Führungskräfte und Angestellte können sich auch weiterhin ohne vorherige Anmeldung einfach und unkompliziert online für die Teilnahme an den Workshops registrieren: https://www.hein-kollegen.de/mission-accomplished/Hier können Unternehmer die Spendenaktion zugunsten der McDonald's Kinderhilfe Stiftung unterstützen: https://ots.de/qh93nuDie McDonald's Kinderhilfe StiftungDie McDonald's Kinderhilfe setzt sich seit 1987 für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern in Deutschland ein. Die Stiftung betreibt bundesweit 22 Ronald McDonald Häuser in der Nähe von Kinderkliniken als Zuhause auf Zeit für Familien schwer kranker Kinder. In 6 Ronald McDonald Oasen können sich ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen direkt in der Klinik zurückziehen und geborgen fühlen. Jedes Jahr können den Elternhäusern und Oasen rund 15.000 Familien in der Nähe ihrer kranken Kinder bleiben, denn die Nähe der Familie hilft. 