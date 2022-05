An der Börse braucht man derzeit ein ganz dickes Fell. Die Mischung aus Krieg, hoher Inflation, steigenden Zinsen und Lieferkettenproblemen belastet die Stimmung und schickt die Kurse auf Talfahrt. Vor allem Tech-Aktien sind weiterhin stark angeschlagen, der Nasdaq 100 droht nun eine wichtige Unterstützung zu reißen.Der Crash hat längst historische Ausmaße erreicht: In den vergangenen drei Tagen verloren Tech-Giganten wie Apple, Amazon, Tesla und Co eine Billion an Marktkapitalisierung. Seit Jahresanfang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...