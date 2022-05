Welche Themen sind am Dienstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Tesla muss offenbar die Produktion in Shanghai wegen Lieferengpässen erneut aussetzen, Lufthansa kauft 17 weitere Langstreckenflugzeuge von Boeing und Rheinmetall-Chef sieht den Rüstungskonzern auf Wachstumskurs. * TESLA - Der US-Elektroautobauer muss Insidern zufolge die Produktion in der chinesischen Wirtschaftsmetropole Shanghai wegen Lieferengpässen erneut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...