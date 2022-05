Die starken Data-Center-Ergebnisse der Konkurrenten konnten die Nvidia-Aktie in den vergangenen Tagen nicht stützen. Vielmehr ging es zuletzt weiter rasant nach unten. Allein am Montag verloren die Aktien von Nvidia über neun Prozent auf 169,50 Dollar.Die Performance 2022 ist bisher ernüchternd: satte 44 Prozent hat die Nvidia-Aktie im laufenden Jahr verloren. Insbesondere der schwächelnde Gesamtmarkt am Montag zeigt, dass Anleger bezweifeln, dass der Fed bei den anstehenden Zinserhöhungen eine ...

