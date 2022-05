Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) kletterte in den ersten drei Monaten um 27,5 % auf 5,25 Mrd. Euro und übertraf die Markterwartungen deutlich. Getrieben wurde das Ergebnis von erheblichen Preis- und Absatzsteigerungen bei Crop Science, vor allem im Geschäft mit Unkrautvernichtern. Hier kletterte das Ergebnis um fast 50 %. Im Pharmageschäft führten höhere Investitionen in Marketing sowie Forschung und Entwicklung dagegen zu einem Rückgang des Gewinns um 7,3 %. Consumer Health, der Bereich mit verschreibungsfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten, profitierte von einer Erholung der Kategorie Allergie und Erkältung.



Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von knapp 3,3 Mrd. Euro - ein Plus von 57,5 %. Der Umsatz kletterte auf vergleichbarer Basis um 14,3 % auf 14,6 Mrd. Euro. Die Prognose bestätigte BAYER: Für den weiteren Jahresverlauf ist man trotz der hohen Unsicherheit, unter anderem in Bezug auf die Stabilität der Lieferketten und der Energieversorgung, zuversichtlich.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



